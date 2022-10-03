Umuç, Duru, Şahin, Tunbar ve Çolakoğlu'dan fazla mesai

Silivrispor’un ana sponsoru Doğu Otomotiv sahibi Erkan Umuç hafta sonu oynanan Görükle İpekspor maçının başlamasına saatler kala stada gelerek Başkan Akgün Duru, İkinci Başkan Nuri Çolakoğlu, Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin ve Altyapılar Sorumlusu Vedat Tunbar ile birlikte takımın hazırlıklarına destek verdi.

Hafta sonu Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda misafir ettiği Görükle İpekspor’u 1-0 ile geçen Silivrispor’da müsabaka öncesi yoğun çalışmalar vardı. Stadın ve takımın hazırlanması için yardıma gelen kulüp ana sponsoru Erkan Umuç statta Başkan Akgün Duru, İkinci Başkan Nuri Çolakoğlu, Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin ve Altyapılar Sorumlusu Vedat Tunbar ile birlikte takımın hazırlıklarına destek verdi. El birliğiyle çalışmaları tamamlayan maçın oynanma saatine kadar yetiştirilmesi gereken tüm işler tamamlandı.

