Umuç, 'Hep birlikte Silivri ve Silivrispor'uz'

Hafta sonu oynanan zorlu lig maçının ardından 1-0 galip gelerek önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran Silivrispor’da kulüp ana sponsoru Erkan Umuç yaptığı değerlendirmesinde; “Tribünlerin doluluğu ve gelen herkesin bir inanmışlığı var işte bu inanmışlıkla ilçemiz sporu çok iyi yerlere gelecektir bundan dolayı hep birlikte Silivri ve Silivrispor’uz diyebilirim” dedi.

TFF Bölgesel Amatör Lig 13. Grupta zirve yarışına çıkan Silivrispor grubundaki en önemli rakiplerinden biri olan Bursa temsilcisi Görükle İpekspor’u 1-0 yenmesi sevinç yarattı. Silivri’de otomotiv sektöründeki önemli isimlerden DOĞU Otomotiv sahibi Erkan Umuç bu yıl Silivrispor’un ana sponsoru olmasının ardından takım adeta uçuşa geçti. Müsabakanın ardından bir değerlendirmede bulunan Erkan Umuç; “Tribünlerin doluluğu ve gelen herkesin bir inanmışlığı var işte bu inanmışlıkla ilçemiz sporu çok iyi yerlere gelecektir bundan dolayı hep birlikte Silivri ve Silivrispor’uz diyebilirim. Öyle güzel bir atmosfer vardı ki tribünlerde tarifi imkansız duygular uyandırdı bende.

SİLİVRİ SEVGİSİ ZİRVEYE ULAŞTIRIR

Tribünlerde her siyasi görüşten insanın hep bir ağızdan ilçelerinin marka değeri taşıyan kulübüne destekliyor olması yaşanılan duygunun büyüklüğünü gözler önüne sermektedir. Menfaatsiz bir Silivri sevgisi içinde olanlar böyle duyguları aşılayarak zirveye ulaşabilir. Silivrispor’da böyle bir oluşumla yoluna devam etmektedir.

SPORTİF MEDENİYET SEVİYESİNİ ÇOKTAN AŞMIŞ BİR İLÇEYİZ

Geçtiğimiz sezonda maçları ailemle birlikte takip etmekteyim. Seviyesini en iyi şekilde koruyabilen sportif medeniyet seviyesini çoktan aşmış bir ilçedir Silivri. İşte bu ilçenin bir ferdi olarak gururum ikiye katlanıyor.

GÜZEL İNSANLAR EN İYİLERİNİ HAK EDER

Mükemmel bir havada mükemmel bir galibiyetle lige 3 puanla merhaba dedik. İnancım ligi sonunda da aynı hava ve aynı galibiyet serileriyle tamamlamak olacaktır. Güzel futbol güzel sonuçlar ve güzel insanlar en iyilerini hak eder. Gönlümüz Silivri ve Silivrispor ile birlikte sportif çıtanın her geçen gün daha yukarılara taşınmasından yanadır” dedi.

