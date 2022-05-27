Umuç: Sporun yanında olmaya devam edeceğiz

Doğu Otomotiv, Silivri Kulüplerine verdiği desteği yıllardır aralıksız sürdürüyor. Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Umuç’un da geçmiş yıllarda aktif bir oyuncusu olduğu Silivrispor başta olmak Doğu Otomotiv ilçedeki birçok kulübün maddi kurtarıcısı konumunda. Konu hakkında değerlendirmede bulunan Erkan Umuç, “Silivri’de çalışıp, burada kazandıklarımızı bu halkla paylaşmanın gereğine her zaman inandık. Spora ve gençlere destek verdiğine inandığımız tüm kulüplerin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bugün 400 genç sporcuya hizmet eden, ilçenin lokomotif takımı Silivrispor ve alt liglerde ilçeyi temsil eden diğer kulüplerimiz, gençlerimize hizmet noktasında birbiriyle yarışıyor. Biz de elimizden geldiğince, gücümüz derecesinde yine yeni sezonda kulüplerimizin yanında olacağız” dedi