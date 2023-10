Umuda yolculuğa çıkan Afganistanlı bebeği Yunanlılar ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik kurtardı

TAKİP ET

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen can salı içindeki kaçak göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edildi. Görüntülerde, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan kundaktaki bebeğin yanı sıra can salı içinde çok sayıda çocuğun da olduğu görüldü.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen can salı içindeki kaçak göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edildi.

Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-6’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen can salı içindeki kundaktaki bebek ile çok sayıda çocuğun olduğu Afganistan uyruklu 49 kaçak göçmen kurtarıldı.

Görüntülerde, Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-6’ ile hareketsiz halde duran can salına yaklaşıyor. Sahil Güvenlik botundan personel tarafından atılan halat ile can Salı Sahil Güvenli botuna doğru çekiliyor. Sahil Güvenlik personelinden biri can salı içinde kundaktaki bebeği Sahil Güvenlik botuna alıyor. Sahil Güvenlik personeli bebeği yanağından okşayarak sevdiği görüntülere yansıdı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.