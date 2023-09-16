Umuda yolculuk Ayvacık sahillerinde bitti

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 67 kaçak göçmenin umuda yolculuğu Ayvacık sahillerinde bitti. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahilde yasa dışı geçiş yapma hazırlığında olan 67 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakaladı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörlere göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi Bademli köyü Kuşkaya Burnu mevkiinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 67 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenlerin umuda yolculuğu Ayvacık sahillerinde bitti. Düzenlenen operasyonda 18’i erkek, 16’sı kadın, 19’u kız çocuğu, 14’ü erkek çocuk olmak üzere 67 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda organizatörler H.Y. ve S.G. gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 3 Türk vatandaşı da yakalandı. Aranma kaydı olmayan 3 Türk vatandaşı serbest bırakıldı. Olay yerinde 1 bot motoru, 1 şişme deniz botu ele geçildi.

Gözaltına alınan organizatörlerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, 67 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.