Umudun Adı: ''Pursaklar Belediyesi''

Ankara’nın Pursaklar Belediyesi, İstihdam Şefliği aracılığıyla her hafta iş arayan onlarca vatandaşa yeni iş imkanları sunmayı devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İstihdam Şefliği aracılığıyla vatandaşların iş sahibi olup, mutlu olarak evlerinin yolunu tutmaları için esnaflarla iletişime geçerek ilçe halkının istihdam edilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

‘‘Geride kalan 8 ayda 24 iş buluşması düzenledik’’

Mesleği olsun ya da olmasın ilçe halkına güzel iş imkânları sunmaya ve esnaflarla hep iletişim halinde olduklarını ifade eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘İlçemizde bir tane hemşerimizin bile işsiz kalmaması için kurulan ve bugüne kadar binlerce vatandaşın iş sahibi olmasını sağlayan İstihdam Şefliğimiz aracılığıyla iş arayan-işveren buluşmalarına devam ediyoruz. İşletmelerle sürekli iletişim halinde kalarak iş buluşmaları düzenliyoruz. Geride kalan 8 ayda 24 iş buluşması düzenledik. İş arayan ve işveren arasında köprü olmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Pursaklar Belediyesi, 30 erkek personel alımı yapacak olan Havacılık ve Savunma Sanayi sektöründe faaliyet gösteren firma için özgeçmiş bırakan 77 kişiyle iletişime geçti. 24 kişi görüşmeyi kabul ederken sosyal medyadan görüp gelen vatandaşlarla birlikte iş buluşmasına 46 kişi katılım sağladı.

Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılan görüşmelerin neticesinde, firma yetkililerinin yapacakları değerlendirmenin ardından, söz konusu firmada iş başı yapacak olan vatandaşların belirleneceği ifade edildi.