Umut Bozok, 18 gole ulaşarak gol krallığında zirveye yerleşti

Umut Bozok, Antalyaspor karşılaşmasında attığı gol ile Süper Lig'de gol sayısını 18'e çıkartarak sezonun bitimine 1 hafta kala gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.

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  • 15.05.2022 21:06
  • Güncelleme: 15.05.2022 21:45
Umut Bozok, 18 gole ulaşarak gol krallığında zirveye yerleşti
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Umut Bozok, Antalyaspor karşılaşmasında attığı gol ile Süper Lig’de gol sayısını 18’e çıkartarak sezonun bitimine 1 hafta kala gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Kasımpaşa, Antalyaspor’u konuk etti. Müsabaka Antalya ekibinin 4-2 üstünlüğü ile sonuçlandı. Ev sahibi Kasımpaşa’nın iki golünü de atan Umut Bozok 18 sayısına ulaşarak, gol krallığı yarışında 16 golü bulunan en yakın takipçileri El Kaabi ve Pohjanpalo’nun önünde zirvede yer aldı.

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İHA

SHA Editör
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