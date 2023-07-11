Umut Nayir, resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, milli futbolcu Umut Nayir'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Umut Nayir, resmen Fenerbahçe'de
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Fenerbahçe, milli futbolcu Umut Nayir’i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Yeni sezon hazırlıklarına Rusya’da devam eden Fenerbahçe transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Golcü oyuncu Umut Nayir, 2+1 yıllığına sarı-lacivertlilere imza attı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Sportif Direktör Mario Branco yer aldı.

Sarı-lacivertliler konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Umut Nayir’e ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.