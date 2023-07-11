Umut Nayir sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Umut Nayir, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Fenerbahçe’nin yeni transferi Umut Nayir, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
Fenerbahçe, golcü oyuncu Umut Nayir ile 2+1 yıllığına sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki futbolcu, daha sonra hastanede sağlık kontrolünden geçti. İlk olarak kan tetkikleri yapılan milli oyuncu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Golcü oyuncunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.