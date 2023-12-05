Umut Tahir Güneş, Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu olarak atandı

Beşiktaş'ta, Basketbol Şube Sorumlusu görevine Umut Tahir Güneş getirildi.

Umut Tahir Güneş, Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu olarak atandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Beşiktaş’ta, Basketbol Şube Sorumlusu görevine Umut Tahir Güneş getirildi.

Beşiktaş, Basketbol Şube Sorumlusu görevine Umut Tahir Güneş’in getirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Basketbol Süper Ligi’nde ve EuroCup’ta şampiyonluk hedefiyle sezona devam eden Beşiktaş Emlakjet Takımımızda Sayın Umut Tahir Güneş, yönetim kurulumuzun kararıyla Basketbol Şube Sorumlusu olarak atanmıştır. Sayın Güneş’i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman