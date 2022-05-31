Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor: Ekmeğin fiyatı 5 TL'yi aşacak

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, katıldığı canlı yayında un fiyatları üzerindeki TMO'nun sınırlamasının yarından itibaren kalkacağını, bu gelişmeyle çuvalı 260 TL olan unun artık mevcut piyasa fiyatları göz önüne alındığında kaba bir hesapla 400 TL civarında satılacağını söyledi. Söz konusu zammın ardından ekmek fiyatlarının 5 TL'yi geçeceği öngörülüyor.

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  • 31.05.2022 22:26
  • Güncelleme: 31.05.2022 22:26
Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor: Ekmeğin fiyatı 5 TL'yi aşacak

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, Bloomberg HT canlı yayınında un fiyatlarına ilişkin açıklamada bulundu. Ulusoy çuvalı 260 TL olan unun 31 Mayıs'tan sonra ortalama olarak 400 TL olacağını söyleyerek, bu sebeple ekmek fiyatının 5 TL'yi aşacağını belirtti.

"UNUN ÇUVALI 400 TL'Yİ AŞACAK"
Ulusoy, "53.8 oranında artmış olacak. Bu gelişme önümüzdeki günlerde ekmeğe zam olarak yansıyabilir. Fırıncılar sadece una gelen zammı ekmeğe yansıtmış olsalar dahi fiyat artışı yüzde 53 olacak. Bu da ekmeğin fiyatının 5 TL'nin üzerine çıkacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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TMO'nun regülasyonun son bulması ile fiyatlarda artış olacağını belirten Ulusoy, "Toprak Mahsulleri Ofisi'nden tahsis edilen buğday karşılığı verilen taahhüt bugün itibarıyla son buluyor. Yani, 31 Mayıs itibarıyla un sanayicilerinin bu ürünleri 260 TL eden satma taahhüdü son buluyor. TMO'nun yaptığı açıklamalar ve piyasa oyuncularının da beklentisi sezonda böyle bir uygulama olmayacağı yönünde. Ton başına 3600 TL'lik fiyatta 260 TL'ye denk gelen un çuvalı, bugün Borsalarda işlem gören fiyatları baz alarak yaptığımız hesaplamalarımıza göre kabaca 400 TL'ye çıkacak" açıklamasını yaptı.
 

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