ÜNİPERSEN'den toplu sözleşmede iyileştirme talebi

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), 8. Dönem Toplu Sözleşme’nin kamu çalışanlarını memnun etmediğini belirterek, 6 ve 8 Kasım tarihlerinde Ankara’da iki eylem düzenleneceğini açıkladı.

ÜNİPERSEN tarafından yapılan yazılı açıklamada, yüksek enflasyon ve sürekli artan yaşam maliyetlerinin memurların gelirini her ay biraz daha erittiği belirtilerek, "TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları ile market raflarındaki gerçek fiyatlar arasında uçurum var. Altı ayda bir yapılan enflasyon farkı ödemesi, yaşanan kaybı telafi etmiyor. Maaş artışları, hayat pahalılığının gerisinde kalıyor. Kamu çalışanı artık sabır değil, adalet istiyor" denildi.

ÜNİPERSEN tarafından yapılan saha çalışmalarına göre en düşük memur maaşının 75 bin liranın üzerine çıkarılması ve enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılması gerektiği belirtildi. ÜNİPERSEN, üyelerini Ankara’da gerçekleştireceği eylemlere davet etti. Eylemler 6 Kasım’da Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde, 8 Kasım’da ise Ankara Ulus Meydanı’nda yapılacak. ÜNİPERSEN, 8 Kasım’daki eyleminde sembolik bir lokma dağıtımı da gerçekleştirecek. ÜNİPERSEN’in açıklamasında bu etkinliğe ilişkin, "Kirasını ödeyemeyen, gıdaya erişimi her geçen gün zorlaşan, kredi kartının asgarisini bile ödemekte zorlanan memur artık ölmüştür. Asgari yaşam şartlarını oluşturmakta zorlanıp, yaşam ile ölüm arasında kalan tüm memurlarımızın hayrına lokma döküyoruz" denildi.

Yalnızca ekonomik değil, özlük haklarına ilişkin vaatlerin de yıllardır ertelendiği ifade edilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"3600 ek gösterge halen tamamlanmadı, Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılmadı, Seyyanen zam emeklilere yansıtılmadı. Yükseköğretim tazminatı sadece akademik personele verilirken, idari personel dışlandı. Tayin ve nakil hakkı halen çözümsüz durumda. Mühendis, tekniker, teknisyen, kütüphaneci, koruma güvenlik, mali hizmetler uzmanı ve üniversite daire başkanlarının kadro bazlı sorunları da devam ediyor. Biz artık söz değil, çözüm istiyoruz. Bu ülkenin yükünü sırtlayanlarız. Kamu hizmetini onuruyla yürütenlerin emeği görmezden gelinemez. Kamu çalışanları, emeğin hakkı teslim edilene kadar kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz."