ÜNİPERSEN Genel Başkanı Güzel: 'Borcu bulunmayan memur yok'

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) Genel Başkanı İbrahim Güzel, "Borcu bulunmayan memur neredeyse yok. Her geçen gün icralı olan memur sayısı artıyor" dedi.

ÜNİPERSEN, kamu çalışanlarının taleplerini duyurmak amacıyla Ankara’da planladığı eylemlerden ilkini Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde gerçekleştirdi. ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel, burada yaptığı açıklamada 8. Dönem Toplu Sözleşme’nin kamu çalışanlarını memnun etmediğini belirterek, en düşük memur maaşının 75 bin liranın üzerine çıkarılmasını dile getirdi. Güzel, kamu çalışanlarının geçim şartlarının zorlaştığını ifade ederek, "Uzun süredir ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon ve sürekli artan hayat pahalılığı karşısında kamu çalışanlarının maaşları erimiş, geçim şartları her geçen gün zorlaşmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uyguladığı politikalar memurun sofrasındaki emeği daha da küçültmüştür. Bir yanda enflasyon canavarı, diğer yanda sıkı para politikaları, memuru nefes alamaz hale getirmiştir. 2023 Temmuz ayında en düşük memur maaşının aldığı ürün miktarı ile bugün en düşük memur maaşının aldığı ürün miktarı karşılaştırdığımızda yüzde 30’un üzerinde azaldığımı görüyoruz. Bu durumun yaşanmasının en büyük nedeni çarpık toplu sözleşme sürecidir. 8. Dönem Toplu Sözleşme öncesinde tüm uyarılarımıza rağmen önlem alınmadığı eşel mobil sistem inşa edilmedi ve enflasyonun gölgesinde geçen bir toplu sözleşme sürecine hep birlikte şahit olduk" dedi.

"Borcu bulunmayan memur yok"

Kamu çalışanlarının alım gücünün enflasyon karşısında düştüğünü belirten Güzel, "Memurlar 2024 yılında da, 2025 yılında da TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı kadar artış aldı. Memur markete, pazara gittiğinde bu oranların alım gücünü korumadığını çok iyi biliyor. Borcu bulunmayan memur neredeyse yok. Her geçen gün icralı olan memur sayısı artıyor ve 2026-2027 yıllarında da aynı şekilde devam ederse birçok aynı sorunlarına şahit olacağız. Karşımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi, arkamızda da Hazine ve Maliye Bakanlığı var. Burası tam da sorunun çözüm yeri. Memurun gerçek anlamda hakkını alması için gazi Meclisimiz çalışmasını yapmalı, Hazine ve Maliye Bakanlığı da memurun hazineye yük olduğunu düşünmekten vazgeçmelidir" şeklinde konuştu.

"Memurların tek isteği var, o da insanca yaşayacak ücret"

Kamu çalışanlarının maaş artış oranının şeffaf bir biçimde belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Güzel, "Memurların tek isteği var o da insanca yaşayacak ücret. Hepimiz memuruz, işçiyiz, emekçiyiz, sizler gibi bizler de evimize ekmek götürmek için emek veriyoruz. Emeğin milli gelirden aldığı payın olması gereken seviyeye çıkabilmesi için hepimize büyük işler düşüyor. Biz mücadelemizi verirken sizler de bu mücadelenin amacına ulaşabilmesi için kamuoyuna taşıyacak, birlikte mücadele edecek, birlikte kazanacağız. Biz kamu çalışanları olarak şunu açıkça ifade ediyoruz. Kamu çalışanlarının maaş artış oranı bir kişinin, bir bakanlığın ya da bir zümrenin takdirine bırakılamaz. Bu karar, milletin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sendikaların katılımıyla şeffaf bir biçimde belirlenmelidir" diye konuştu.

Üniversite İdari Personel Sendikası, ikinci eylemlerini 8 Kasım’da Ulus Meydanı’nda gerçekleştirecek.