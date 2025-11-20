ÜNİPERSEN, MEB ve YÖK'ün bütçe komisyonunda taleplerini dile getirdi

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde taleplerini milletvekillerine sundu.

ÜNİPERSEN, MEB VE YÖK’ün 2026 yılı bütçe komisyonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) taleplerini açıkladı. ÜNİPERSEN, kamu personelinin ve üniversitelerde görev yapan idari personelin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını, MEB ve YÖK’ün 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde TBMM’de milletvekillerine doğrudan aktarmak üzere ziyaret gerçekleştirdi. Sendika heyeti, bütçe süreci başlamadan önce üniversitelerde görev yapan idari personelin taleplerini içeren ayrıntılı dosyayı milletvekillerine sundu.

ÜNİPERSEN taleplerini sıraladı

ÜNİPERSEN’in MEB ve YÖK’ün 2026 yılı bütçe görüşmelerinde TBMM’de milletvekillerine sunduğu taleplerde memur maaşlarındaki iyileşmelerden, tayin hakkına kadar birçok talep iletti. ÜNİPERSEN, bu taleplerde yüksek enflasyon nedeniyle gerçek olarak ciddi biçimde gerileyen memur maaşlarında iyileştirme yapılması gerektiğini, üniversitelerde görev yapan idari personelin maaşlarının diğer kamu kurumlarındaki benzer kadrolara göre geride kaldığını, bu durumun personel kaybına, görev sirkülasyonuna, motivasyon düşüklüğüne ve kurum içi işleyişte aksamalara neden olduğu ifade etti. Ayrıca açıklamada, Yükseköğretim Tazminatının idari personele de verilmesinin zorunlu olduğu aktarıldı. Bu düzenlemenin, kurumsal işleyişi güçlendireceği, tecrübeli personelin üniversitelerde kalmasını sağlayacağı ve akademik-idari dengeyi koruyacağı vurgulandı. Bunun yanı sıra milletvekillerine iletilen dosyada, Geliştirme Ödeneği uygulamasının güncellenmesi, üniversiteler arasındaki dengesizliklerin giderilmesi ve adil bir sistem kurulması gerektiği ayrıntılı şekilde ifade edildi. ÜNİPERSEN, bu ödemenin idari personeli de kapsaması gerektiğini belirtti.

Tayin ve nakil hakkı da gündemdeydi

ÜNİPERSEN, tayin ve nakil hakkının kamu bütçesine hiçbir ek mali yük getirmediğini de vurguladı. Bu hakkın; yeni kadro gerektirmediği, ek ödeme, tazminat veya harcırah oluşturmadığı, üniversitelere ilave maliyet getirmediği, devlet bütçesinde yeni bir kalem açılmasını gerektirmediği belirtildi. Halihazırda 60’tan fazla kurumda standart bir uygulama olan tayin/nakil hakkının üniversitelerde de hayata geçirilmesinin bütçe tekniği açısından engel teşkil etmediği ifade edildi. ÜNİPERSEN, bu düzenlemenin aile bütünlüğünü koruyan, kamu verimliliğini artıran, sıfır maliyetli bir insan kaynağı yönetimi gereği olduğunu vurgulayarak bütçe görüşmeleri sırasında gündeme alınmasını talep etti. Sendika heyeti tarafından milletvekillerine sunulan dosyada, üniversitelerde görev yapan idari personelin karşı karşıya kaldığı yapısal sorunlar ile çözüm önerileri detaylı şekilde yer aldı. ÜNİPERSEN, bütçe görüşmeleri sürecinde bu taleplerin takip edilmesini ve desteklenmesini talep etti. Ayrıca, ÜNİPERSEN tarafından bu sürecin yakından takip edileceği vurgulandı.