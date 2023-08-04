Üniversite adaylarına son uyarılar

Üniversite adayları için tercih maratonu devam ediyor. Öğrencilerin kendilerine en uygun bölüm ve okulu seçmeleri için mutlaka eğitim danışmanlarından destek almalarını öneren Altınbaş Üniversitesi Öğrenci Dekanı Dr. Duygu Kotan Türkden, “Bu süreçte mutlaka üniversiteleri gezsinler, akademisyenlerle görüşsünler ve meslekleri araştırsınlar” dedi.

Üniversite tercih döneminin sona ermesine sayılı günler kaldı. Üniversiteleri ziyaret etmek ve profesyonel eğitim danışmanlarıyla yüz yüze görüşmek için bu hafta sonu önemli bir fırsat. Gençlerin hayallerini süsleyen bölüm ve okul tercihlerinde bu sürecin çok iyi değerlendirilmesini öneren Altınbaş Üniversitesi Öğrenci Dekanı Dr. Duygu Kotan Türkden, adaylara son uyarılarda bulundu. Tercih listelerinin oluşturulurken istenilen okulun gidilip, mutlaka yerinde görülmesi ve araştırılmasını tavsiye eden Dr. Duygu Kotan Türkden, “Öğrenciler mutlaka kendi yetenekleri ve ilgi alanları istikâmetinde mesleklere yönelsinler. Bu süreçte mutlaka üniversiteleri gezsinler. Akademisyenlerle ve bölümde okuyan öğrencilerle görüşsünler. ‘Okulun eğitimi, sosyal imkanları onlar için yeterli mi?’ bunları görsünler. Merak ettikleri her şeyi danışmanlara mutlaka sorsunlar ve önerilerini alsınlar. Tüm bu önerileri karşılaştırıp, en sağlıklı kararı alsınlar” dedi.

Doğru tercih için dikkat edilmesi gerekenler

Sağlıklı tercih için öncelikle doğru sıralamanın şart olduğunu belirten Dr. Duygu Kotan Türkden, bu süreçte puanlara çok odaklanılmamasını önerdi. En başarılı referansın aday öğrencinin ‘sıralaması’ olduğunu kaydeden Türkden, tercih yaparken dikkat edilmesi gereken hususları ise şöyle sıraladı:

“- Adayların, bir yıl önceki yerleştirme sonuçlarında oluşan başarı sıralamalarını dikkate alarak tercih yapmaları gerekiyor.

- Adayların dikkat etmeleri gereken aldıkları puanları değil sıralamalarını ön plana almaları. Sıralama bazında üniversitelerin geçmiş dönemlerdeki yerleştirme sonuçlarına bakarak tercih listesini buna göre oluşturmak gerekiyor.

- Tercih listesini düzenlerken bir sene önceye ait olan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanlar Kılavuzu adaylar için önemli bir rehberdir. Ancak bilinmeli ki hiçbir zaman bu yılın puanlarıyla geçen yılın puanları birebir örtüşmeyecektir. Bu yüzden tercih yaparken lütfen sıralamalarınızı göz önüne alarak listenizi oluşturun Puanınız tercih etmek istediğiniz bölüme yetebilir fakat sıralamanız uygun değilse yerleşme ihtimalinizin düşük olduğunu unutmayın.

- Tercihlerde özel şartları okumadan seçim yapmayın. Sizler için verilen bu bilgilerin hem tercih dönemi hem de kayıt dönemi için önemli olduğunu unutmayın. Tercih ettiğiniz bölümlerin yanında özel şartlar sütunu ve kılavuzun ayrı bir bölümünde özel şart maddelerinin açıklamaları bulunmaktadır. Kampüs adresinden, yabancı dil farkına ve ücret politikasına kadar pek çok kriterden bahsedilen özel şartları mutlaka inceleyin.

Bu sene tercih yapıp yerleşirseniz (açık öğretim dahil) kaydolmasanız dahi puanınızın kesileceğini unutmayın. OBP’nin yerleştirme puanına ait sıralamaya etki ettiğini bilin. Eğer üniversiteye kayıt yaptırılmayacaksa adayların tercih yapmaması daha sağlıklı olacaktır.”

“Amaç yalnızca diploma almak olmamalı”

Nitelikli eğitim için üniversite seçimin çok önemli olduğunu kaydeden Türkden, “20 yıl öncesine kadar alınan diplomalar kariyer kurmak için yeterli olabiliyordu. Ancak şu anda üniversitenin diplomayı inşa ederken gerekli ortamları sunması gerekiyor. Burada sadece akademik eğitimden bahsedemeyiz. Üniversitenin öğrencilerine bir takım sosyal imkanlar sunması gerekiyor. Bununla birlikte uluslararası bağlantılar sunan üniversitelere yönelmeleri onlar için çok daha iyi olacaktır. Her sektörde rekabet çok fazla ve yetişmiş insan gücüne ihtiyaç var. Bu anlamda ihtiyaç duyacakları donanımı sağlayacak okulları seçmeleri ilerisi için onlara öncelik sunacaktır” diye konuştu.

Adaylar en çok neyi merak ediyor

Bu sene daha önceki yıllardan farklı olarak adayların üniversitelerin uluslararası bağlantılarını çok merak ettiklerini belirten Türkden, “Üniversitenin Esarmus imkanlarını, yurtdışı eğitimindeki desteğini çok merak ediyorlar. İstedikleri bölümlerdeki akademisyenlerin ve bölümlerin uluslararası bağlantılarını soruyorlar. Bir de okulların sosyal imkanları çok soruluyor. Üniversitelerin kulüplerinin, bu kulüplerin faaliyetlerinin ve spor aktivitelerinin neler olduğu gibi sorularla çok fazla karşılaşıyoruz” dedi.

Gençlerin eğilimli olduğu meslekler

Dijitalleşmeyle birlikte meslek seçimlerinin de değiştiğini ifade eden Türkden, “Tıp düzeyinde puan alan adayların toplumda genel- geçer olan, alışılmış diş hekimliği, eczacılık ve tıp gibi mesleklere yönelimleri var. Bunların haricinde dijitalleşmeyle birlikte yazılım mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri ve son dönemlerde popülerliğini arttıran gastronomi gibi bölümler için çok fazla talep ve soru alıyoruz. Geleceğin mesleği derken aslında tüm mesleklerin içinde bulunduğumuz gelişmelerle birlikte değiştiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla hangi mesleği yaparsanız yapın şu ana adapte etmeniz çok önemli. Bu sağlandığında her meslek hem bugünün hem de geleceğin mesleği oluyor. Bugün bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin dijital iletişime kaydığını görüyoruz. Bu yöndeki yeteneklerini geliştiriyorlar. Birçok üniversite eğitiminde değişiklikler yapıyor. Böylece meslekler de güncellenmiş oluyor” ifadelerinde bulundu.

“Seçeceğim okul dünyanın her yerinde çalışma imkanı sunmalı”

Elektrik ve elektronik mühendisliği bölümde okumak isteğini belirten aday öğrenci Muhammed Bilgiç, üniversite tercihlerinde dikkat ettiği noktaları şu ifadelerle anlattı:

“Hedeflerime uygun olarak tercihlerimi yapmaya çalışılacağım. Üniversite tercihlerinde dikkat ettiğim en önemli nokta istediğim bölümün mutlaka yüzde 100 İngilizce eğitim veriyor olması. Ayrıca Erasmus imkanının olması gerekiyor. Bunların haricinde dünyanın her yerinde çalışma olanağı sunan sertifikalar vermesi benim için çok önemli. Gerekli araştırmaları yapıp, bana en uygun üniversiteyi tercih edeceğim.”

Tercih sürecinde oğluna her türlü desteği verdiklerini belirten aday öğrenci Muhammed Bilgiç’in annesi Hatice Bilgiç, “Oğlumun en iyi yerlerde olmasını istiyorum. O küçüklüğünden itibaren mühendislik istiyor. İstanbul’da okumasını istiyoruz. İstediği kriterlere uygun üniversite araştırmalarını yapıyoruz. Seçeceği okula ve bölüme kendisi karar verecek. Bu süreçte onu etkilememek adına tercihlerine karışmıyoruz ve onu destekliyoruz” dedi.

“Yabacı dil eğitimi tercihlerimde etkili, çünkü lojistik okumak istiyorum”

Umut Emre Çipra ise öncelikle kendisine en uygun bölümü seçmeye dikkat ettiğini söyleyerek, “İsteğim bölüm lojistik yönetimi ve bu alanda bana en uygun üniversiteyi bulmak için araştırmalarıma devam ediyorum. Üniversiteleri geziyor ve bölüm hakkında bilgi alıyorum. Seçeceğim okulun staj imkanının olması benim için çok ödemli. Ayrıca eğitim dilinin İngilizce olmasını istiyorum. Bunların haricinde sunacağı sosyal hayat da üniversite seçimlerinde etkili olacaktır” şeklinde konuştu.