Üniversite hayali kuran gençlere Darıca Belediyesi'nden destek

Darıca Belediyesi’nin üniversiteye hazırlanan öğrencilere katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği ücretsiz hazırlık kurslarına kayıtlar başladı.

Darıca Belediyesi, eğitime verdiği önemi bir kez daha göstererek lise son sınıf öğrencileri ve mezunlara yönelik ücretsiz TYT–AYT hazırlık kurslarını başlatıyor. Gençlerin üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşabilmeleri için tasarlanan bu kurslar, hem akademik başarıyı artırmayı hem de ailelerin maddi yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Kurs kayıtları, 12. sınıf öğrencileri için 8 – 30 Temmuz 2025 tarihleri arasında, mezun öğrenciler için ise 8 Temmuz – 5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Başvurular, Adnan Menderes Kültür Merkezi 2. Kat Öğretmenler Odası’nda gerçekleştirilecek. Detaylı bilgi almak isteyenler 444 7 441 numaralı telefon hattından destek alabilecek.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gençlerin eğitimine her zaman öncelik verdiklerini vurguladı ve şöyle konuştu: "Eğitim, bir toplumun geleceğe umutla bakabilmesinin en önemli anahtarıdır. Darıca Belediyesi olarak gençlerimizin hayallerini gerçekleştirebilmeleri için her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Üniversiteye hazırlık sürecinde onlara destek olmak, bizim en önemli görevlerimizden biridir. Bu kurslar sayesinde hem akademik başarılarını artıracaklar hem de motivasyonlarını yüksek tutacaklar."

Darıca Belediyesi, sadece fiziksel hizmetlerle değil; sosyal ve kültürel projeleriyle de dikkat çekiyor. Üniversite hazırlık kursları da bu vizyonun en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Eğitimde fırsat eşitliği sunmayı hedefleyen bu ücretsiz kurslar, her yıl yüzlerce öğrencinin daha iyi bir geleceğe ulaşmasına katkı sağlıyor.