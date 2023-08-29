Üniversite kayıt süreciyle kiralık ev telaşı başladı

Üniversite öğrencilerinin yeni dönem eğitim-öğretim dönemi için kayıt süreci başladı. Üniversite kayıtlarının başlamasıyla İstanbul’da kiralık ev hareketliliği arttı. Sektör temsilcileri ev sahiplerinin kısa dönem oturacakları ve tahliye kısmında sorun çıkarmayacakları düşüncesiyle kiracı olarak öğrencileri tercih etmeye başladığını belirtti.

Üniversite kayıtları 28 Ağustos itibariyle başladı. Öğrencilerin yeni eğitim döneminde barınma ihtiyacını nasıl karşılayacağı merak konusu oldu. Son dönemde sürekli yükselen kira ücretleri ve yüzde 25 kira zam sınırı ile ev sahipleri istedikleri kira ücretini alamıyordu. Bu sebeple bazı ev sahipleri uzun dönem kiracıların yerine kısa dönemli öğrencileri tercih etmeye başladı. Buna rağmen konut arzının yetersiz olması nedeniyle kiralık ev bulmakta zorluk yaşanıyor.

Üniversite kayıt dönemlerinde kiralık evlere her zaman talebin arttığını söyleyen Emlak Uzmanı Olcay Selvi, ‘’Türkiye genelinde bu dönemde kiralık ev ve yurt telaşına girildi. Özellikle İstanbul’da konut ve kiralık ev arzı düşük seviyede. İstanbul’a göç çeşitli sebeplerle zaten var. Yaklaşık 200 bin öğrencinin de yurt içi ve yurt dışından gelmesi bekleniyor. Yeni çözümler üretilmeli, boş kalan ticari alanlar konuta ve yurda çevrilebilir’’ dedi.

Ev sahiplerinin kiracı tercihinin de değiştiğini ifade eden Selvi, "Kiracı olarak öğrenciler tercih edilmeye başladı. Kısa dönem kalmaları ve birden fazla kişi kalarak yüksek kira ödeyebildikleri için öğrenciler tercih ediliyor. Eskiden durum tam tersiydi, herkes kiralık ev bulabiliyordu. Aileler kiracı olarak tercih ediliyordu. Şimdi ise öğrenciler sadece okul döneminde kirada kalıyor. Birden fazla öğrenci kalıyorsa en üst sınıfta olanlara kira kontratı yapılıyor" şeklinde konuştu.