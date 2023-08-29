Üniversite kayıtları başladı: Kırklareli Üniversitesinin doluluk oranı yüzde 98.58'e ulaştı

Üniversite kayıtlarının başlamasıyla Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre yüzde 98.58 doluluk oranına ulaşırken Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversiteleri arasında yerini aldı.

Akademik ve fiziki gelişiminin yanı sıra öğrenci sayısını da her geçen yıl artırmaya devam eden Kırklareli Üniversitesi, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre yüzde 98.58 doluluk oranıyla Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversiteleri arasında yerini aldı.

Kırklareli Üniversitenden yapılan açıklamaya göre “2023-2024 akademik yılı için 6 bin 110 kontenjanı bulunan Üniversitemizde 6 bin 23 öğrenci yerleşti. Üniversitemizin akademik birimler bazında doluluk oranlarına bakıldığında fakülteler bazında yüzde 97.84, meslek yüksekokulları bazında ise yüzde 99.15 oranına ulaşıldı. Üniversitemizin tüm birimler bazındaki doluluk oranı ise yüzde 98.58 oldu” dendi.

Açıklamada Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Babaeski Meslek Yüksekokulu ve Vize Meslek Yüksekokulu yüzde 100 doluluk oranıyla dikkat çektiği bildirildi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinden Kırklareli’ne gelen Aslı, şehri sevdiğini belirterek, “Tekirdağ Çorlu’dan geliyorum Mimarlık Fakültesinde okuyacağım. Kırklareli bence çok sevimli bir şehir, öğrencinin yaşayabileceği, gençliğini geçirebileceği bir şehir. Tam böyle sakin öğrenci hayatı yaşanacak bir yer. Başta gelirken diyordum acaba çok yakın sıkılır mıyım ama gerçekten buradaki ortamı görüp ısınıyorsunuz ki ben burada 4 yılımı geçirebilirim. O yüzden seveceğimi düşünüyorum.

Öğrenci Aslı tercih listesine eklenilecek üniversitelerden biri olduğunu ifade etti.

Üniversiteye kayıt yaptırmak için Vize ilçesinden gelen Buse Ayyıldız yaşadığı yere yakınlığının ve kenti beğendiği için tercih ettiğini söyledi.