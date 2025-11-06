Üniversite öğrencileri 6 öğrencili köy okulunu yeniledi

"Orada bir köy var uzakta. Gezmesek de tozmasak da, o köy bizim köyümüzdür" diyen Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Kulübü öğrencileri, Esenler Belediyesi’nin de destekleriyle Manisa’nın Salur köyündeki, 6 öğrenci Salur İlkokulu’nu baştan aşağı yeniledi. Okullarının yeni halini gören öğrenciler ve köy halkı büyük mutluluk yaşadı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Kulübü öğrencileri, Esenler Belediyesi ile birlikte Manisa’nın Gördes ilçesinde bulunan Salur İlkokulu’nda kapsamlı bir tadilat çalışması yürüttü. Sadece 6 öğrencinin eğitim gördüğü okulda 40 kişilik gönüllü ekip, iç ve dış cephelerde badana boya yaptı, bahçeye yeni fidanlar dikildi, sıra ve kitaplıkları yeniledi. Ayrıca okula öğrencilere okumayı sevdirecek yeni bir kütüphane kazandırıldı. Tadilatla birlikte öğrencilerin kullanımı için yeni spor malzemeleri, kırtasiye ürünleri ve oyuncaklar armağan edildi. Çalışmalar sırasında köyün sakini kadınlar da okul bahçesinde gözleme pişirerek gönüllü ekibe ikramlarda bulundu. Köy halkı, böylesine anlamlı bir çalışma için Esenler Belediyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’ne teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

"Sayısız proje gerçekleştiriyoruz"

Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Kulübü Başkanı Sefa Marangoz, yapılan çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Her yıl sayısız sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyoruz. Burada gerçekleştirdiğimiz yenileme çalışmalarının yanında çocuklarla eğlendik, onlarla vakit geçirdik. Bu yılki ortağımız Esenler Belediyesi. Bizlere ulaşım, malzeme, kitaplık, kitap, spor malzemeleri, kırtasiye malzemeleri ve fidan desteğinde bulundular. Destekleri için Esenler Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’ya çok teşekkür ediyoruz."

Okulu yeniden canlandırdılar

Salur Köyü Muhtarı İbrahim Emre, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Esenler Belediyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’ne okulumuzu yeniden canlandırdıkları için çok teşekkür ederiz. Bu çok güzel bir duygu. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler çok mutlu

Okul öğrencilerinden 9 yaşındaki Emine, "Ben 3. sınıfa gidiyorum. Salur Köyü’nde yaşıyorum. Okulumuza boya yapıyorlar, kütüphane açıyorlar, sıralarımızı düzeltiyorlar. Ablalarımıza, abilerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.