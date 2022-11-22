Üniversite öğrencileri Aslanlar Göleti'ni keşfetti

SUBÜ doğa yürüyüşlerinin 2022-2023 Akademik Yılı’ndaki üçüncü rotası Aslanlar Göleti oldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen doğa yürüyüşlerinin 2022-2023 Akademik Yılı’ndaki üçüncü rotası Adapazarı Elmalı’da bulunan Aslanlar Göleti oldu. Yürüyüşe öğrenci, akademisyen ve idari personellerden oluşan 70 kişi katıldı. Ekibe Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Murat Şen ve dağcılık uzmanlık öğrencileri rehberlik etti. 10 kilometre uzunluğundaki yeşilliklerle dolu parkuru tamamlayan yürüyüş ekibi bölgenin güzelliklerini keşfetme fırsatı da yakalamış oldu. SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada doğa yürüyüşlerinin yeni parkurlarda devam edeceği, bilgilerin üniversitenin sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacağı ifade edildi.