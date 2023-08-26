Üniversite Öğrencileri için Barınma Hizmeti Toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında ’Üniversite Öğrencilerinin Barınma Hizmeti’’toplantısı yapıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün başkanlığında Bilecik Valiliği’nde yapılan toplantıda Bilecik’te barınma kapasitesi değerlendirildi. Toplantıda üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli çalışmaların yürütüldüğü belirtildi. Bilecik’e gelmiş ve gelecek olan öğrenciler için imkanların artacağını belirten Vali Aygöl "Yapılan toplantıda şehrimize gelecek öğrenciler için barınma kapasitesini değerlendirdik. Önceliğimiz her zaman gençlerimizin daha fazla imkana ulaşmasıdır. Bilecik’te bunun için çalışıyoruz. Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanların seferber edileceğinden şüpheniz olmasın’" ifadelerini kullandı. Toplantıya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Genel Sekreter Öğretim Görevlisi Özgür Özcan, Vali Yardımcısı Şahin Arsal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol katıldı.