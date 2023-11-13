Üniversite öğrencileri İnegöl'ü tanıyor

Üniversite eğitimi için farklı şehirlerden İnegöl’e gelen 90 genç, şehri tanımaları adına İnegöl Belediyesi organizasyonuyla rehber eşliğinde İnegöl’ü geziyor. Belediye Başkanı Alper Taban, Kent Müzesi ziyaretinde bir araya geldiği öğrencilere, “Bizler her zaman sizin yanınızdayız” dedi.

İnegöl Belediyesi, farklı şehirlerden üniversite eğitimi için İnegöl’e gelen öğrencilerin eğitim aldıkları şehri yakından tanımaları, şehre alışma ve uyum noktasında oryantasyon sürecini hızlandırmak adına “Şehrimi Tanıyorum” ismiyle geziler düzenliyor. Her eğitim öğretim yılı başında gerçekleştiren ve İnegöl’e yeni gelen öğrencileri kapsayan gezilerin bu yılki turu bugün yapıldı.

90 üniversite öğrencisinin katıldığı şehir turu sabah 09.00’da İnegöl Kent Müzesinden başladı. Devamında öğrenciler; İshakpaşa Camii ve Çarşı Bölgesi, Turgut Alp Türbesi, Kanal İnegöl, Oylat Kaplıcaları, Oylat Mağarası ve yine Oylat’ta şelale yolu ziyareti gerçekleştirdi.

Rehberler eşliğinde yapılan gezilerin ilk durağı olan Kent Müzesinde, Belediye Başkanı Alper Taban da öğrencilerle bir araya geldi. Burada müze ziyareti öncesi öğrencilere hitaben konuşma yapan Başkan Taban, “Belediyemiz ve ilgili arkadaşlarımız sizlere yardımcı olmak için hazırlar. Ben inşallah farklı zamanlarda yine sizlerle oturup buluşmak istiyorum. Çünkü dışarıdan gelen bir göz olarak şehirle ilgili intibalarınızı duymak bizim için kıymetli. Sadece buluşmaları da beklemeyelim, bizlere tüm iletişim kanallarından ulaşıp önerilerinizi, eleştirilerinizi, fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz” dedi.

İnegöl’ün hızlı büyüyen ve gelişen bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Taban, “Şehrimiz hızlı büyüyor, gelişiyor. Göç alıyoruz. Bunlar aslında güzel şeyler ama bir taraftan da bunlara çözüm üretmeniz gerekiyor. Gelen insanların konut ihtiyacı var, sağlık hizmeti, eğitim hizmeti ihtiyacı var. Bunları karşılamanız gerekiyor. Sizler için de aynı şekilde. Ancak bizler her zaman sizin yanınızdayız” diye konuştu.