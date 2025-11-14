Üniversite öğrencileri itfaiye teşkilatını yerinde tanıdı
Kocaeli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programı öğrencileri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına teknik ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyaret kapsamında öğrencilere, itfaiye teşkilatının görevleri, yapısı, müdahale ettiği olay türleri ve müdahale süreçleri hakkında bilgi verildi. Yangın ve kurtarma çalışmalarında kullanılan ekipmanların da tanıtıldığı ziyarette, eğitim programı üç farklı istasyonda uygulamalı olarak yapıldı. Öğrenciler, "yangına müdahale", "kazalara müdahale" ve "iple erişim" istasyonlarında, itfaiye personelinin olaylara müdahalesini gözlemledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı yetkilileri, teknik gezilerin öğrencilerin mesleki gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti.