Üniversite öğrencileri yangına karşı tatbikatla bilinçlendirildi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu’nda, SUBÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı iş birliğinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat çerçevesinde akademik ve idari personel ile öğrenciler, muhtemel acil durumlarda doğru ve güvenli tahliye yöntemleri konusunda uygulamalı eğitim aldı. İtfaiye ekipleri ayrıca yangına ilk müdahale ve yangın söndürme teknikleri hakkında bilgilendirmede bulundu. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada, uygulamalı tatbikat ile katılımcılarda acil durum farkındalığının arttırmasının ve muhtemel risklere karşı hazırlık düzeyinin güçlendirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.