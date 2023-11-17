Üniversite öğrencilerine afet bilinci eğitimi veriliyor

Esenyurt Belediyesi, mahalle afet gönüllüsü olmak isteyen üniversite öğrencilerine, afet bilinci eğitimi ve ilk yardım eğitimi veriyor.

İlçeyi deprem bilinçli bir kent yapma amacıyla çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, bu seferki rotasını üniversitelere çevirdi. Esenyurt belediye binasında deprem bilinci eğitimi veren belediye ekipleri, gençleri olası afetlere karşı bilinçlendirdi. Verilen eğitimlerin ardından öğrencilere afet çantası ve katılım sertifikası takdim eden belediye yetkilileri, afet bilinci eğitimlerinin ilçenin tümünde devam edeceğini söylerken, üniversite öğrencileri ise Esenyurt Belediyesine teşekkür etti.

Afet bilinci eğitimlerinin ilçenin tümüne dağılacağını belirten Esenyurt Belediyesi Afet İşleri Müdürü Gülşah Daş “Esenyurt Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü olarak depreme karşı önlem kapsamında birçok çalışma yapmaktayız. Bunlardan bir tanesi de özellikle öğrencilerimizi eğitmek. Mahalle afet gönüllüsü olmak isteyen üniversite öğrencilerine bugün burada deprem bilinci eğitimi verdik. Bu eğitimlerin içeriği; deprem anında, öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler oldu. Daha sonrasında ise öğrencilerimize, Esenyurt Belediyesi’ne ait olan tam donanımlı arama kurtarma araçlarımızı ve malzemelerimizi tanıtarak nasıl kullanıldıklarını anlattık. Eğitimimizi öğrencilere deprem çantası ve katılım sertifikalarını vererek sonlandırdık” dedi.