Üniversite öğrencilerine kompost eğitimi
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri, Nilüfer Belediyesi Küçük Ölçekli Kent Bostanları'nı ziyaret ederek kompost üretimi hakkında bilgi edindiler.
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri, Nilüfer Belediyesi Küçük Ölçekli Kent Bostanları’nı ziyaret ederek kompost üretimi hakkında bilgi edindiler.
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 3. sınıf öğrencileri, Nilüfer Belediyesi’nin Ürünlü Mahallesi’ndeki Küçük Ölçekli Kent Bostanları’nda bulunan Kompost Ünitesi’nde eğitim aldılar. Ziraat Mühendisi Dr. Saliha Dorak ile Ziraat Mühendisi Mehtap Köksal kompost üretimi ve kullanım şekli hakkında öğrencileri bilgilendirdi, sorularını yanıtladı. Nilüfer Belediyesi’nin “Nilüfer’de Çöpe Atmıyoruz, Toprağa Kazandırıyoruz” projesi kapsamında hibe alarak hayata geçirdiği Kompost Ünitesi’ni inceleyen öğrenciler kompost üretimi hakkında gözlemde bulunma fırsatı yakaladı. Bitki bakımı ve yetiştiriciliği hakkında da bilgi alan öğrenciler, Tohum Kütüphanesi’ndeki ürünleri inceleme fırsatı buldu. Merak ettikleri hakkında sorularına yanıt alan öğrenciler, uygulamalı eğitimle çalışmaları yerinde gözlemleme şansı yakaladı.