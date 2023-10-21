Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek

İzmit Belediyesi, üniversite öğrencilerinin sıcak yemek ihtiyaçlarını karşıladığı projeyi, yeni eğitim döneminde tekrardan faaliyete geçirdi.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün üniversite öğrencilerinin sıcak yemek ihtiyacını karşılamak üzere faaliyete geçirdiği Anne Eli Projesi yeni dönemde de faaliyete geçti. Kocaeli Üniversitesi Akademik Takvimine göre hizmet veren Anne Eli, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet geçtiğimiz akşam Anne Eli hizmetinden faydalanan öğrencilerle birlikte akşam yemeği yedi. Başkan Hürriyet, özellikle il dışından gelen öğrencilerle yakında ilgilenerek fikirlerini, taleplerini ve proje önerilerini dinledi. Hürriyet de gençlere İzmit Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeler ve İzmit tarihine dair bilgiler verdi.

Ayazma Mahallesi, 17 Ağustos Bulvarı No:112 Ayazma Kültür Merkezi Binası içerisinde bulunan Anne Eli, üniversite öğrencilerine eğitim sezonu boyunca hafta içi her gün 17.00-19.00 saatleri arasında günde bir öğün ücretsiz sıcak yemek sağlamaya devam edecek.