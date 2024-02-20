Üniversite öğrencilerine yapay zeka alanında staj fırsatı

Türkiye Bilişim Vakfı platformlarından ‘Başlangıç Noktası’ koordinasyonuyla bir araya gelen Türkiye İş Bankası’nın ‘Yapay Zekâ Fabrikası’ programı ile Softtech ve Insider şirketleri, üniversite öğrencilerine yapay zekâ ve yazılım alanlarında rotasyonlu staj fırsatı sunacak. Üniversitelerin üçüncü sınıf öğrencilerine açık olan programa son başvuru tarihi 27 Şubat.

Türkiye Bilişim Vakfı’nın, toplumsal ve çevresel fayda için farklı sosyal ağları bir araya getiren platformu ‘Başlangıç Noktası’ koordinasyonuyla; Yapay Zekâ Fabrikası, Softtech ve Insider iş birliği ile hayata geçirilen ‘Yapay Zeka ve Yazılım Programı’ rotasyonlu staj programı için başvuru süreci devam ediyor. 27 Şubat tarihine kadar başvuruların kabul edileceği programda, üniversite üçüncü sınıf öğrencileri, mezuniyet öncesinde kariyer yolculuklarına ilk adımı atarak staj deneyimi kazanacaklar.

15 öğrenci seçilecek

Başvurular arasından seçilecek 15 üniversite öğrencisine staj imkânı verilecek. Öğrenciler, kendi tercihleri ile uzaktan veya fiziksel olarak deneyim yolculuğuna çıkacak. Yapay zekâ ve yazılım alanında sahip oldukları bilgileri, üç farklı sektörde deneyimleme fırsatı yakalayacak stajyerler, mezuniyet öncesinde kariyerlerine ‘Başlangıç Noktası’ eşliğinde bir adım atacaklar.

Başvurular 27 Şubat tarihinde sona eriyor

Üç şirkette de üçer aylık stajlardan oluşan dokuz aylık program için başvurular 27 Şubat tarihinde sona erecek. Adayları başvuru sürecinde, yetkinliklerini görmelerini sağlayan test ve envanterlerin yanı sıra, eğitimler ve jüri mülakatları bekliyor. Program başvuruları Microfon ve Youthall platformları üzerinden alınıyor. Programdan önce sunulacak olan eğitimler ise Enocta platformu üzerinden uzman kişiler tarafından verilen çevrimiçi video eğitim içerikleri ile sağlanacak. Ayrıca Youniverse ve Wext de İngilizce içerikleri ile stajyerlere destek olacak.