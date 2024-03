Üniversite öğrencilerinin belirlediği iletişim ödülleri sahiplerini buldu

TAKİP ET

İstanbul Esenyurt Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. İletişim Ödülleri’nde, 5 bin öğrencinin oylarıyla 13 kategoride alanında seçkin ve başarılı isimlere ödüller takdim edildi.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı öğrencileri tarafından 1. İletişim Ödülleri düzenlendi. 5 bin üniversite öğrencisinin oyları ile 13 kategoride seçilen başarılı isimlere üniversitenin kongre salonunda düzenlenen tören ile ödülleri takdim edildi. Bu yıl ilki düzenlenen ve geleneksel hale getirilecek olan törende kendi alanlarında ödül alan isimlere şu şekilde yer verildi:

En İyi Haber Spikeri: Yaprak Hırka Yıldız

En İyi Muhabir: Kübra Kılıç

En İyi Eğitim Programı Yapımcısı: Turgut Özay

Dijital Habercilik Ödülü: Batuhan Durmuş

Özel Haber Ödülü: Demet İlce

Meslek Onur Ödülü: Ahmet San

Meslek Başarı Ödülü: Çiğdem Tunç

Onur Ödülü: Ahmet Selçuk İlkan

En İyi Organizatör: Banu Noyan

Yılın En İyi Erkek Oyuncusu: Murat Tavlı

En İyi Tiyatro Oyuncusu: Şahin Öztürk

En İyi Erkek Müzisyen: Ender Çalışkan

En İyi Kadın Müzisyen: Aklı Kökçe

Vefa Ödülü: Rahmetli Barış Akarsu

İletişim Ödülleri’nin, radyo ve televizyon programcılığı alanında çalışan ve bu alana ilgi duyan öğrenciler için önemli bir teşvik kaynağı olması ile birlikte sektörün önde gelen isimlerinin öğrenciler ile bir araya gelmesi ve deneyimlerini paylaşması da önemli bir katkı olarak değerlendiriliyor.

Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim görevlisi Simge Selvitopu Akyel öğrenciler tarafından düzenlenen bu etkinliğin geleneksel hale getirilecek olduğunun altını çizdiği konuşmasında şunları söyledi:

“İletişim, medya sektöründe önde gelen isimlerle öğrencilerimizi bir araya getirmek ve aynı zamanda onların oyları ile belirlenmiş ödülleri vermek için buradayız. Yaklaşık olarak 5 bin öğrenci bu ödüller için oy kullandı. İlkini gerçekleştirdik ama bundan sonra geleneksel hale getirdiğimiz ödül törenimiz her yıl yapılacak.”

“Yaşarken her ödül çok değerli ve kıymetlidir”

Onur ödülünün sahibi ve Şair ve Şarkı yazarı Ahmet Selçuk İlkan ise özellikle hayattaki sanatçıların kıymetinin bilinmesi gerektiğini ve ödül için de ayrıca mutlu olduğunu söyleyerek, “Yaşarken her ödül çok değerli ve kıymetlidir. Çünkü çoğu zaman pişmanlıkla, gidenin ardından ödüllendirmeyi, alkışlamayı daha çok tercih eden bir alışkanlığımız var. Bir üniversitede, eğitim yuvasından, sanatın, sanatçının ve sanata gönül verenlerin ödüllendirilmesi çok değerli. Gönül ister ki sanatımız, sanatçımız, her zaman her yerde ödüllendirilsin. Çünkü geç teselli ölümden sonraki affa benzer. ‘Sağlığında bilmezler de kadrini, ölümünde mermerden yaparlar kabrini’ bu böyle olmasın diyerek bütün eğitim yuvalarımızın, ödül verenlerin daha çok çoğalmasını ve ödül alanları da ömür boyu alkışlamayı diliyorum” dedi.

“Gençlerin tercihi olduğu için diğer ödüllerden farklı çünkü ekonomide onların da nabzını tutuyoruz”

Öğrencilerin oyları ile Yılın En İyi Spikeri Kategorisinde ödül alan TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız ödülün gençler tarafından veriliyor olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Çok mutlu oldum çünkü diğer ödüllerden farklı olarak gençlerden aldığımız bir ödül. Onların takdirini kazanmak, onlar tarafından takip ediliyor olmak benim için ayrı bir gurur. Bu arada sadece benim için değil Gündem Ekonomi ekibi için de ayrı bir gurur hepimiz çok sevindik. Çünkü onları yakalamak için bir ekonomi programı yapıyoruz. Dolaysıyla konuştuğumuz ağır konular ama onların da nabzını tutabilmek için bir haber akışımız oluyor. Mutlaka gençleri, onların ilgi alanlarını düşünerek bir program hazırlıyoruz. Kanalıma çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizi destekleyen patronumuz Aslıhan Ören’e, Genel Yayın Yönetmenimiz Ercan Seki’ye, Koordinatörümüz Bülent Beye, Ekonomi Müdürümüz Celal Toprak Beye, ekip arkadaşlarıma ve editörlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Zorlu bir serüven bekliyor, mesleklerini çok sevmeleri gerekiyor”

Medya ve iletişim öğrencilerine de tavsiyelerde bulunan Hırka, “zorlu bir serüven bekliyor gelecekte. Çünkü haber akışının çok yoğun olduğu bir dünya düzeni var artık. Hepsini sıkı takip edecekler. Mesaileri biraz yoğun olacak. Belki biraz daha kolay çalışabilirler. Zamanlarını kendilerine göre yönetebilirler, çünkü dünya da istihdam açısından değişiyor. Tabi ki de mesleklerini çok sevmeleri gerekiyor çünkü gecesi gündüzü olmayan bir meslek yapıyoruz” dedi.