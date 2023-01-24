Üniversite personeli masa tenisinde hünerlerini sergileyecek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Spor Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Spor Kültür (SKS) Daire Başkanlığı organizasyonunda düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası başladı. Organizasyona akademik ve idari personel yoğun ilgi gösterdi.

Tüm katılımcıların bireysel olarak yarışacağı BUÜ Masa Tenisi Turnuvası’na Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu’nda start verildi. Açılış programına Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Üniversite Genel Sekreteri Osman Dikmen, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı, Daire Başkanı Mehmet Aydemir, akademisyenler ve çok sayıda personel katıldı.

İlk maçın başlama vuruşunu yapan Rektör Ahmet Saim Kılavuz, personelin birlik ve beraberliğinin pekiştirilmesi adına bugüne kadar çok sayıda etkinliğe imza attıklarını belirtti. Pandemi sürecindeki durgunluğun telafi edilmesi adına yeni faaliyetler organize edilmesine gayret gösterdiklerini kaydeden Kılavuz, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren öncelikli olarak Üniversitedeki iç huzurun pekiştirilmesi, birlik ve beraberlik duygusunun geliştirilmesi ve çalışma motivasyonunun yükseltilmesi için çabaladık. Bunu da kısa sürede başardığımıza inanıyorum. Covid-19 hastalığı sürecinde bu konulara ara vermiştik. Ancak önceki yıldan başlayarak açığı kapatmak için organizasyonlara ağırlık verdik. Personelimizin mutluluğu, huzuru ve birlikteliği arttıkça, Üniversitemiz de güçlenmeye devam ediyor. Hep birlikte Türkiye’nin yüz akı bu eğitim kurumunu çok daha ilerilere taşıyacağız. Turnuvayı organize eden herkese teşekkür ediyor, yarışan tüm mesai arkadaşlarıma da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Toplam 3 gün sürecek organizasyonun sonunda ilk 3’e giren yarışmacılar madalya ile ödüllendirilecek.