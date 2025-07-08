Üniversite-sanayi iş birliği protokolü

Türkiye’nin sanayi gücünü bilimsel bilgiyle buluşturarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yön verecek tarihi bir adım atıldı.

Türkiye’nin ekonomik kalkınma ve teknolojik dönüşüm hedeflerine doğrudan katkı sunmak amacıyla, ülkenin iki köklü kurumu güçlerini birleştirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Sanayi Odası, Ar-Ge’den nitelikli istihdama, Ür-Ge’den teknoloji transferine uzanan çok yönlü ve kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, Eğitim ve Öğretim, Ar-Ge ve İnovasyon ve Etkileşim ve İş Birliği Geliştirme olmak üzere üç ana başlık altında somut hedefler belirliyor.

YTÜ Davutpaşa Kampüsü’nde yer alan tarihi Otağ-ı Hümayun’da, 7 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenen imza törenine, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Yönetim Kurulu Üyeleri, YTÜ Araştırma-Planlama Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, YTÜ Eğitim-Öğretim Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vatan Karakaya, YTÜ Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Özer Çınar, YTÜ Yıldız Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cengiz Kaya, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip ve Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Zafer Gemici gibi iki kurumun üst düzey yöneticileri katılım sağladı.

"Klasik modellerin dışında çok katmanlı bir yapı kuruyoruz"

Protokol töreninde açılışında konuşan YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, "İmzaladığımız protokolle, geleneksel üniversite-sanayi iş birliklerinden farklı olarak çok katmanlı, performans odaklı ve öğrenci-akademisyen dostu bir yapı kurma sürecini başlattık. Temel amacımız; üniversitemiz ile sanayicilerimiz arasında nitelikli, sürdürülebilir ve etki odaklı bir iş birliği kurmak, ülkemizin Ar-Ge, Ür-Ge, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm kapasitesini artırmaktır. Bu kapsamda Genç Araştırmacı Programı’nı hayata geçirecek, KOOP modelimizle öğrencilerimize sanayinin kapılarını sonuna kadar açacak ve akademisyenlerimizin güncel sorunlara yönelik inovatif çözümler geliştirmesine imkan tanıyacağız" dedi.

"Geleceğin sanayicilerini yetiştireceğiz"

Protokol kapsamında YTÜ öğrencilerinin firmalarda uzun dönemli staj ve saha deneyimi kazanacağının altını çizen YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, "Öğrencilerimiz yeni dönemde Genç Araştırmacı Programı aracılığıyla tez ve proje uygulamaları yapabilecek. Akademisyenlerimiz ise firmaların ihtiyaçlarına yönelik ortak Ar-Ge ve Ür-Ge projelerinde yer alabilecek. Eğitim ve Öğretim, Ar-Ge ve İnovasyon ve Etkileşim ve İş Birliği Geliştirme olmak üzere üç ana başlıkta yürüteceğimiz sistematik çalışmalarla, hem akademik bilginin ekonomik kalkınmaya katkısını artıracak hem de geleceğin sanayicilerini İSO ile birlikte yetiştireceğiz" ifadelerinde bulundu.

Klasik modellerin dışında yeni nesil iş birliği modeli

YTÜ ve İSO arasındaki iş birliği, alışılagelmiş üniversite-sanayi ortaklıklarının bir adım ötesine geçerek somut çıktılara odaklanan dinamik bir yapı vadediyor. Protokol; Genç Araştırmacı Programı gibi yenilikçi programlarla ortak tez projelerinden girişimcilik programlarına, mentorluk faaliyetlerinden sektörel seminerlere, staj ve istihdam imkanlarına kadar ekosistemin tüm bileşenlerini kapsayarak çok yönlü bir etkileşime zemin hazırlıyor. Ayrıca, sanayide ve üniversitede yeşil yakalı yetkinliklerin artışını desteklemek üzere ortak çalıştay ve sertifika programları düzenlenmesi de öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Ar-Ge ve inovasyonda yeni bir ufuk

Protokolün ana hedeflerinden biri, sanayinin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini maksimize etmek. Bu kapsamda İSO üyesi firmalar, YTÜ’nün mühendislik ve bilim alanlarındaki derin akademik uzmanlığından ve yaygınlaştırılması hedeflenen ileri teknoloji laboratuvar, test ve analiz hizmetlerinden doğrudan faydalanabilecek. Ortak projelerle, yüksek teknolojiye dayalı üretim teşvik edilecek ve Türkiye’nin orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlardaki üretim oranının artırılmasına odaklanılacak.

Nitelikli insan kaynağı sanayiye entegre oluyor

İş birliği aynı zamanda sanayinin en önemli ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağı sorununa kökünden bir çözüm sunuyor. Üniversite bünyesinde, sektörün güncel ihtiyaçlarına göre tasarlanacak özel eğitim programları, sertifika programları ve ortak müfredat çalışmaları yapılacak. Öğrenciler, KOOP Programı gibi mekanizmalarla staj ve proje bazlı çalışma imkanlarıyla henüz mezun olmadan endüstriyel tecrübe kazanırken, sanayiciler de geleceğin yeteneklerini erkenden keşfetme ve bünyelerine katma fırsatı bulacak. Ayrıca, İSO üyesi firmaların temsilcileri, gönüllülük esasıyla üniversitede sektörel eğitim ve seminerler vererek tecrübelerini doğrudan öğrencilere aktarabilecek.