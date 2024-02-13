Üniversite-sanayi iş birliğine yeni halka

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), iş dünyasıyla ilişkilerin geliştirilmesi ve daha fazla katma değerli proje üretilebilmesi adına üniversite-sanayi iş birliği faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Yer aldığı “Araştırma Üniversiteleri” kategorisinde üst sıralara çıkmayı hedefleyen BUÜ, özel sektör temsilcileriyle nitelikli çalışmalar üretebilmek adına faaliyetlerine devam ediyor. BUÜ yönetimi, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde tekstil sektöründe hizmet veren Sözal Kimya firmasıyla özel bir protokole imza attı. Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi, akademik ve kültürel değişim programlarının hazırlanmasını içeren sözleşmeye BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile Sözal Kimya Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Sözal imza attı.

“Bursa, güçlü bir sanayi altyapısına sahip”

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yer aldıkları araştırma üniversiteleri kategorisi içerisinde daha üst sıralara çıkabilmek adına üniversite-sanayi iş birliğine büyük bir önem verdiklerini söyledi. Bursa gibi güçlü bir sanayi altyapısı olan şehirde bilimsel çalışma yürütülebilmesi adına çok değerli fırsatlara sahip olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Araştırma Üniversitesi sıfatıyla iş dünyasının kıymetli temsilcileriyle çok yoğun bir etkileşim ortamı oluşturmaya gayret ediyoruz. Sahip olduğumuz bilimsel deneyim ile sanayicilerimizin pratik deneyimlerini bir araya getirmek ve buradan katma değer sağlayan bir sinerji ortaya çıkarmak istiyoruz. Bunun için de yoğun çaba sarf ediyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren iş dünyası temsilcileriyle çok sayıda protokol imzaladık. Bugün de yine özel bir protokole imza atacağız. Katkı veren herkese teşekkür ediyor, protokolümüzün hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Sözal ise 2007 yılından itibaren Bursa’da tekstil boyaları alanında faaliyet yürüttüklerini aktardı. 2017 yılında kurdukları Ar-Ge merkezi bünyesinde çok sayıda KOSGEB ve TÜBİTAK projesine imza attıklarını belirten Nuray Sözal, “Ar-Ge merkezimizde görev yapanlarla birlikte yaklaşık 200 personele sahibiz. Mühendis ağırlıklı bir ekibimiz var. Bursa Uludağ Üniversitesi’yle birlikte ülkemize katma değer sağlayacak projelerin içerisinde yer almak bizlere gurur verir. Değerli çalışmalara imza atacağımıza inandığımız protokolümüz hepimize hayırlı olsun” dedi.

İmza protokolünde BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Kara, akademisyenler ve firma yöneticileri de hazır bulundu.