Üniversite sanayi işbirliği masaya yatırıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Şükrü Beydemir, üniversite-sanayi işbirlikleri yapmak için ziyaretlerine devam ediyor.

Bilecik ve bölgemizde bulunan alanında öncü sanayi kuruluşlar ile periyodik olarak gerçekleşen ziyaretler kapsamında bir motor fabrikasının Eskişehir yerleşkesi ziyaret edildi. Ziyarette Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir’e Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Cenk Karakurt ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörü Doç. Dr. Edip Avşar eşlik ettiler. Ziyarette üniversitemiz ile fabrika arasında yapılabilecek müşterek çalışmalar başta olmak üzere çeşitli konu başlıkları değerlendirildi.