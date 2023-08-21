Üniversite sınavında başarılı olan gençlere 5 bin TL başarı ödülü

Zeytinburnu Belediyesi, 2023 Yükseköğretim Kurumlar Sınavı’nda (YKS) başarılı olan öğrencilere 5 bin TL nakit ‘Başarı Ödülü’ verecek.

Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği 2023 Yükseköğretim Kurumları yerleştirme sonuçları açıklandı. Bunun üzerine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy üniversite heyecanı yaşayan gençlere bir müjde verdi. Arısoy, “İlçemizde yaptığımız birçok çalışmada odak noktamız gençlerimizdir. Zeytinburnu’nda yaşayan 4 yıllık devlet üniversitesi veya tam burslu özel bir üniversiteye yerleşen öğrencilerimize 5 Bin TL Başarı Ödülü veriyoruz. Başarı sizden ödül bizden değerli kardeşlerim. Güle güle harcamanızı diliyorum.” dedi.

Zeytinburnu Belediyesi’nin yaptığı açıklamaya göre nakit 5 bin TL’lik başarı ödülünü kazanabilmek için gerekli şartlar ise şöyle:

T.C. vatandaşı olmak, son bir yıldır Zeytinburnu’nda ikamet etmek, 2000 ve sonrası doğumlu olmak, 4 yıllık devlet üniversiteleri veya özel üniversitelere yüzde 100 burslu olarak ilk defa yerleşmek. Ayrıca Açık öğretim veya uzaktan öğretim programlarına yerleşen öğrencilerin ‘Zeytinburnu Belediyesi Başarı Bursu’ndan yararlanamayacak.