Üniversite son sınıf öğrencileri Amerika'da okuyabilecek

İstanbul Beykent Üniversitesi ile Wilmington Kuzey Carolina Üniversitesi (UNCW) arasında dostluğun teşviki ve yükseköğretimin uluslararasılaşması adına iş birliği protokolüne imza atıldı.

Wilmington Kuzey Carolina Üniversitesi ve İstanbul Beykent Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokole göre, İstanbul Beykent Üniversitesi öğrencileri 4’üncü sınıfı Wilmington Kuzey Carolina Üniversitesi’nde tamamlayacak ve yüksek lisansına yine Amerika’da devam edecek. Yükseköğretim Kurumu’na (YÖK) yapılacak çift diploma protokolü başvurusu sonrası alınacak kabulle birlikte öğrenciler, yüksek lisans eğitimleri sırasında hem çalışabilecek hem de mezuniyet sonrası Amerika’da 3 yıl çalışma izni alabilecek.

Öncelikle İşletme, Finans ve Bankacılık, İktisat Bölümleri ile başlayacak olan protokole göre, iki kurum arasında öğretim üyesi değişimi, öğrenci değişimi, ortak araştırmalar, ortak kültürel programlar ve konferanslar da yapılabilecek. Uzaktan tezsiz yüksek lisans programları ile UNCW’den mezun olma şansı doğacak.

“Hem eğitim hem çalışma”

Yapılan protokolle ilgili konuşan Rektör Prof. Dr. Volkan Öngel, “Üniversitemizin uluslararasılaşması ve öğrencilerimiz adına güzel bir protokole imza attık. Eğitim, kültür ve araştırma konularında yaptığımız bu iş birliği ile öğrencilerimiz hem Amerika’da eğitim alma hem de çalışma fırsatına erişecek. Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde birlikte başlayacağımız Syber Security, Services Marketin ve Customer Satisfaction gibi sertifika programlarımız olacak.