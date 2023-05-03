Üniversite Tanıtım Fuarı binlerce öğrenciyi ağırladı

Süleymanpaşa Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tekirdağ Anadolu Lisesi iş birliği ile sahil festival alanında 59 üniversitenin katıldığı Üniversite Tanıtım Fuarı düzenledi. Binlerce öğrencinin ilgi gösterdiği etkinliğe Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz da teşrif etti.

Trakya’nın en büyük üniversite tanıtım fuarı olan etkinliğin açılışını Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile birlikte yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, açılış töreninin ardından öğrencilerin hazırladığı konseri protokol temsilcileri ile birlikte izledi.

Yüksel, öğrencilere başarılar diledi

Kürsüden üniversite adayı Süleymanpaşalı gençlere hitap eden Yüksel, lise son sınıf öğrencilerine yönelik Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sunulan tamamı ücretsiz, bilgi evleri, internet paketi, aylık harçlık ve her ay gerçekleştirilen, gerçek sınav atmosferindeki deneme sınavları gibi hizmetlerin, ilçede yüksek oranda üniversiteye yerleşme oranı ile taçlanacağından emin olduğunu ifade etti. Yüksel, 59 farklı üniversitenin stant açtığı Üniversite Tanıtım Fuarı ile de öğrencilere, kendilerini nasıl bir ortamın beklediğini gösterdiklerini kaydetti. Üniversite ve bölüm seçiminin önemli bir karar olduğuna vurgu yapan Yüksel, sınav sonrasında da doğru tercih için danışmanlık hizmeti sunacaklarının müjdesini verdi.

Yüksel’in ardından konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz da öğrencilere başarılar dileyerek, etkinliğin hayırlı olması temennisinde bulunarak, emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

Öğrenciler, üniversiteleri tanıma şansı buldu

Süleymanpaşa Belediyesi Üniversite Tanıtım Fuarı’nın açılış töreninde; Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel’in yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, fuara katılan üniversiteler ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda basın mensubu, öğrenciler ve velileri ilgi gösterdi. Tüm gün süren fuarda üniversiteler öğrencilere sundukları imkânları tanıtma fırsatı bulurken, üniversite adayları da tercih edebilecekleri okullar hakkında bilgi sahibi oldu.