Üniversite ve özel sektör işbirliği artarak devam ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile melek yatırımcılık konusunda önemli çalışmalara imza atan Platin Capital İş Geliştirme A.Ş. arasında işbirliği protokolü imzalandı. Melek Yatırımcı Ağı’nı kurarak Bursa’nın ilk akredite ağını oluşturan firma ile üniversite ortak bilimsel ve akademik çalışmalar yürütecek.

Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve yeni sektörlerin halkaya dâhil edilmesi için yoğun bir çaba gösteren BUÜ Yönetimi, Bursa’da melek yatırımcılık alanında özel projelere imza atan Platin Capital firmasıyla işbirliği yapacak. Hazırlanan protokole BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile Platin Capital İş Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Kergiz imza attı. Törende BUÜ Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Nihal Sağlam ve firma Kurucu Ortağı Emir Akbayır ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sorkun da hazır bulundu.

Düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversite olarak sahip oldukları teorik bilgi birikimini, iş dünyasının pratik bilgi birikimi ile birleştirmeyi arzu ettiklerini vurguladı. Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Teorik bilgi ile uygulamaya dayalı tecrübeyi bir araya getirdiğimiz takdirde çok olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyorum. İşbirliği alanlarımız çok geniş. Proje konularımız da aynı şekilde sayıca çok fazla. Bursa bir sanayi kenti. Bizler de üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için büyük bir gayret gösteriyoruz. Platin Capital’in deneyimi ve iş alanı bizlere de kıymetli katkılar sunacak. Türkiye’deki 23 araştırma üniversitesi arasında yer alıyoruz. Dolayısıyla Ar-Ge çalışmaları ve bilimsel projeler bizim için her zaman özel bir önem taşıyor. Kıymetli projeler üreteceğimize ve bugün imzalayacağımız protokolün yeni işbirliklerine vesile olacağına inanıyorum. Aynı zamanda işbirliğimiz öğrencilerimize de deneyim, staj ve uygulama desteği olarak yansıyacak. Destekleri için firma yöneticilerimize teşekkür ediyor, işbirliğinin hayırlara vesile olmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Platin Capital İş Geliştirme A.Ş. Kurucu Ortağı Emir Akbayır ise, firma olarak yenilikçi ve sonuç odaklı bir anlayış ile çalıştıklarını kaydetti. Bursa’da ilk melek yatırımcı ağını kurduklarını aktaran Emir Akbayır, “Buradaki firmalarımızın temel sıkıntılarının başında, özellikle İstanbul’daki yatırımcılara, fonlara ve ekosistemi besleyen diğer kaynaklara kendilerini yeterince tanıtamama geliyor. Biz de bu sorunu çözebilmek adına İstanbul’da açılan ve Yönetim Kurulu Üye’miz Murat Sorkun’un başında olduğu şubemiz vasıtasıyla faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bursa’da çok değerli yatırımlar alacak onlarca girişimci olduğunu biliyoruz. Teknoloji üreten, hizmet ihracatına katkı sağlayabilecek firmaları ve girişimcileri danışmanlığımız altında buluşturuyoruz. Firma olarak üniversitelerin değerini çok iyi biliyoruz. Buradaki akademik ve teorik bilginin, iş dünyasındaki pratik bilgi ile daha fazla buluşturulması gerektiğine inanıyor, özellikle fikirlerin ticarileşmesi tarafına daha fazla yoğunlaşılması gerektiğini düşünüyoruz. İşbirliğimizin hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.