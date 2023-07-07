Üniversitede Erasmus tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı

Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Erasmus birim ve bölüm koordinatörlerine yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantının açılışında bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, öğrenci, akademisyen, personel ve staj hareketliliği ile Erasmus anlaşmaları hakkında değerlendirmeler yaptıktan sonra Trakya Üniversitesi olarak Erasmus anlaşmalarına önem verdiklerini ve bu konuda destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Toplantı, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli’nin Erasmus ile ilgili anlaşmalar ve ’Erasmus Yükseköğretim Kurumları El Kitabı’ hakkındaki değerlendirmeleri ile devam etti. Gürgendereli, 197 Erasmus koordinatörüne önemli görevler düştüğünü, kurumsal anlamda iş birliğini sağlamak amacıyla ofis tarafından bilgilendirme ve çalışma desteği verileceğini ifade etti.

Moderatörlüğü Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Alperen Karapınar tarafından yapılan programın devamında, Öğr. Gör. İlkay Nuhtu Kaleli tarafından Erasmus personel hareketliliği ve ikili anlaşmalar hakkında bilgi verildi. Öğr. Gör. Özay Ak; öğrenim hareketliliği ve giden-gelen öğrenciler hakkında; Murat Aygün, Staj hareketliliği; Ali Erhan Konuk da Erasmus bünyesinde yürütülen Türkçenin Öğretimi Staj Konsorsiyumu, Trakya Üniversiteler Birliği Turizm Konsorsiyumu, Tıp Konsorsiyumu, Mühendislik Konsorsiyumu projeleri ile ilgili bilgiler verdi.

Soru-cevap bölümüyle devam eden toplantı, Dış İlişkiler Merkezi Erasmus Ofisi ile Birim-Bölüm Koordinatörlerinin kurumsal iş birliğinin arttırılması dileğiyle sona erdi.