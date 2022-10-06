Üniversitede Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Kırklareli’nde Üniversite Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleşti.

Kırklareli’nde 2022-2023 Akademik Yılı Üniversite Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Birol Ekici’nin başkanlığında kurul üyesi kurum ve kuruluş yetkilerinin katılımıyla Kırklareli Üniversitesi Kayalı yerleşkesinde yapıldı.

Kırklareli Üniversitesi’nde öğrenim görecek öğrencilerin 2022-2023 yeni akademik yılını sağlıklı ve güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla koordinasyon toplantısında güvenlik başta olmak üzere, ulaşım ve konaklama gibi konularda kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konular ayrıntılı olarak görüşüldü.

Toplantıda Vali Ekici gece, gündüz kentin huzuru için görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür etti.