Üniversitede tay sevinci

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu’nun üçüncü tayı dünyaya geldi. Henüz 1 günlük olan ve annesinin yanından bir an olsun ayrılmayan tayın bakım ve beslenme hizmetleri atçılık birimi uygulama çiftliğinde özenle yürütülüyor.

BUÜ Mennan Pasinli Atçılık MYO’da yeni tay sevinci yaşanıyor. Önceki yıllarda ilk iki taylarının dünyaya gelmesine sevinen MYO yönetimi, bu yıl da yeni bir taya kavuştu. Oyun ve gösteri atı olarak bilinen haflinger cinsi tay, henüz 1 günlük olmasına rağmen annesiyle birlikte atçılık birimi uygulama çiftliğinde özgürce koşmanın keyfini yaşadı. Üniversite ve MYO yönetimini sevindiren tay, öğrencilerin eğitimlerinde kullanılacak ve talep gelmesi durumunda döner sermaye üzerinden satışa konulabilecek.

Tayla ilgili açıklamada bulunan BUÜ Mennan Pasinli Atçılık MYO Müdürü Doç. Dr. Gülşen Goncagül, ”14 yaşındaki Parisienne Macar Halfinger ırkı kısrağımız dün bize güzel bir tay verdi. Bursa Uludağ Üniversitesi, Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu eğitim faaliyetlerinin yanı sıra yetiştiricilik faaliyetlerini, paydaşları ile birbirini destekleyen bir meslek yüksekokulu olarak gerçekleştirmektedir . Meslek Yüksekokulumuzda öğrencilerimizin uygulamalı eğitimlerinde büyük önem veriyoruz. Parisienne’nin bütün gebelik sürecini öğrencilerimiz bahar döneminde gördüler, şimdiki başlayacak eğitim sürecinde ise tay yetiştiriciliğini görmüş olacaklar. Bundan sonra ise yeni gelen tayımız öğrencilerimiz ile birlikte yetişecek hem de bundan sonra binicilik için uzman hocalarımız tarafından hazırlanıp daha sonraki eğitim materyallerini kullanacağız” dedi.

Yeni tayın üniversite bünyesinde doğan 3. yavru olduğunu söyleyen Goncagül, “Kendisine henüz bir isim vermedik. Biz çok seslilikten yana bir yönetimiz. Bu yüzden de oluşturduğumuz ve öğrencilerimizin de olduğu WhatsApp gruplarında yeni tayımızın ismiyle ilgili önerilerini sorduk. Çoğu Ulutay olmasını istedi. Hep birlikte düşüneceğiz ve üniversitemizin bu yeni tayına güzel bir isim bulacağız. Minik tayımızın üniversitemize, meslek yüksekokulumuza, hocalarımıza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Yüksek Meslek Okulu Koordinatörü Prof. Dr. Çağatay Taşkın, "Bursa Uludağ Üniversitesi toplam 15 meslek yüksek okuluna sahip, bu okullarda toplam 20bin öğrencisi bulunmakta. Bu okullarımızdan bir tanesi ise Mennan Pasinli Atçılık Yüksek Meslek Okulu. Bu dönem YKS sıralamalarında Atçılık Yüksek Meslek Okulu 3. sırada yer aldı toplam 12 segmentinde bulunan programlar içerisinde bu başarısını tebrik ediyoruz ve arttıracağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.