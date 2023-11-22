Üniversitelerde spor ve blockchain eğitimi başladı

Dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu Socios.com gelişen ve dijitalleşen spor ekosistemindeki yeni iş fırsatlarını öğrencilerle paylaşmak için Socios.com ’University Roadshow’ projesini başlattı.

Blockchain teknolojilerinin sadece kripto paralarla sınırlı olmadığını, bankacılık ve finans, sağlık sektöründe, askeri teknolojilerde ve eğitim alanlarında da kullanıldığını biliyoruz. Spor endüstrisi de blockchainin en fazla konuşulduğu alanların başında geliyor. Manchester City Kulübü, Metaverse evreninde stadyum inşa eden ilk kulüp oldu. Super Bowl biletleri geçtiğimiz yıl NFT olarak satıldı. Avrupa futboluna yön veren büyük futbol kulüpleri dijital kulüp üyeliği de diyebileceğimiz Fan Tokenlar aracılığı ile dünyanın her yerindeki taraftarlarıyla etkileşim kurmaya ve yeni gelir modelleri oluşturmaya başladı. Blockchain teknolojileri, spor ekosisteminde yeni gelir ve iş alanları oluşturdu. Bugün Premier Lig ekiplerinin birçoğunun bünyesinde blockchain uzmanları, yapay zeka uzmanları çalışıyor.

Dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu Socios.com da gelişen ve dijitalleşen spor ekosistemindeki yeni iş fırsatlarını öğrencilerle paylaşmak için Socios.com ’University Roadshow’ projesini başlattı. Hedef, spor endüstrisinde ve blockchain alanında kariyer yapmak isteyen gençleri sektörün dinamikleri ile tanıştırmak, gelecek planlarını çizerken onlara yol gösterici olmak.

Kasım ayının başından bu yana İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Okan Üniversitesi gibi İstanbul’daki üniversitelerde spor sektöründe kariyer yapmak isteyen gençlerle bir araya gelen Socios.com Türkiye’den Sema Tuğçe Dikici, Hazal Güngördü ve Emre Şahin, sunumlarıyla gençlerin sporda dijital dönüşüm ve blokchain konusunda sorularını yanıtlıyor, spor endüstrisinde geleceğin mesleklerine ve fırsatlarına dikkat çekiyor.

Spor kulüpleri ve taraftarları blockchain ekosisteminde bir araya getiren, dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu Socios.com’un üniversitelerdeki eğitim projeleri önümüzdeki günlerde de devam edecek.

"Spor kulüplerinde Blockchain Uzmanları görev almaya başladı"

Blockchain ve dijital varlıkların ilerleyen dönemlerde spor endüstrisi içerisinde daha da çok konuşulacağının da altını çizen Socios.com Kurumsal İletişim Müdürü ve Akademisyen Sema Tuğçe Dikici, spor kulüplerinin de bu alanda yeni iş fırsatları oluşturduğunu şöyle anlattı:

"Sporda geleceğin mesleklerinden biri Web 3 Uzmanlığı olacak. Diğer bir deyişle teknoloji ve dijital dünyayı iyi okuyanlar, proje geliştirenler spor endüstrisindeki rekabette yer alacak. Blockchain dünyası ve özellikle Fan Tokenlar gibi dijital varlıklar da spor endüstrisinin geleceği açısından çok önemli Fan Tokenlar, gelecek dönemlerde spor kulüplerinin en önemli sürdürülebilir gelir kalemlerinden biri olacak çünkü.. Bugün Metaverse’de Manchester City dev bir stadyum inşa ediyorsa ya da Liverpool sanal bir mağaza açıyorsa, sporun öncü aktörlerinin NFT’leri dakikalar içinde tükeniyor ya da dünyanın en büyük spor kulüpleri Fan Tokenlar aracılığı ile taraftarlara kulüp kararlarında söz hakkı sahibi olma fırsatını veriyorsa dijital dünyanın spor ekosisteminin geleceğinin en önemli parçalarından biri olacağını söyleyebiliriz. Özellikle futbol kulüplerinin blockchain dünyasından dev markalarla sürdürülebilir iş modellerini yürütecek, Token ekonomisi oluşturacak ve en önemlisi de kulüpleri dijital rekabette bir adım öne çıkaracak uzmanlara ihtiyaç duyacağı kesin."