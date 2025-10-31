Üniversiteli gençlerden İlkokula çocuklar için oyun alanı

Balıkesir İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen "Bir Nefes Daha Fazlası İçin Hareket Et" projesi kapsamında, Gazievrenos İlkokulu’nda çocuk oyun alanı boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, çocukların oyun oynayabileceği alanlar renklendirilerek okulun yaşam ortamı zenginleştirildi. Renkli zemin oyunları, eğitici figürler ve hareketli alan çizimleriyle çocukların fiziksel aktivitelerini artırmaları, eğlenerek öğrenmeleri ve sosyal becerilerini geliştirmeleri hedeflendi. Böylece okul bahçesi, öğrencilerin ortaya koyabilecekleri, iş birliği ve paylaşım kültürünü geliştirebilecekleri neşeli ve dinamik bir öğrenme alanına dönüştürüldü.

Etkinliğe boya desteği sağlayan İvrindi Belediyesi’ne, proje sürecinde koordinasyonu yürüten Gazievrenos İlkokulu Müdürü Bilgin Katmerlikaya ile Öğr. Gör. Buket Doğan Aktaş’a katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Etkinliğe; Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Pelin Palas Karaca, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, Dr. Öğr. Üyesi Vacide Ancın ve öğrenciler katılım sağladı. Ayrıca etkinliğin uygulama aşamasında aktif görev alan öğrenciler Hüseyin Kökcü, Salih Berke Pırnik, Fehmi Ateş, Batuhan Sarıkaya, Serkan Özkan ve Abdullah Purtaş, gösterdikleri özverili çalışmalarla takdir topladı.