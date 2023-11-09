Üniversiteli gençlere 3 bin TL eğitim desteği

Başiskele Belediyesi, ilçede ikamet eden ve üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere 3 bin TL eğitim desteği sağladı.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün talimatıyla geçen yıl ilk kez verilmeye başlanan eğitim desteği bu sene de sürdü. Yoğun ders çalışma temposu sonrası 2023 YKS’de başarılı neticeler alıp üniversite hayatına başlayan 412 öğrencinin hesaplarına bir defaya mahsus 3 bin TL yatırıldı.