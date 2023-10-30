Üniversiteli kızlara şehir turu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde (NKÜ) öğrenim görmek üzere şehre gelen öğrencilere Süleymanpaşa’yı tanıtmak ve sosyalleşmelerine imkân sağlamak amacıyla başlattığı öğrenci gezilerini sürdürüyor.

2023-2024 eğitim döneminde NKÜ’de öğrenim görmeye başlayan öğrencilere yönelik olarak düzenlenen Süleymanpaşa Turu kapsamında; Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde bulunan Müzik Teknolojileri, İsmail Balaban Resim Müzesi ve Eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi’nin yanı sıra Rakoczi Müzesi, Etnografya Müzesi ve Tarihi Rüstempaşa Camii gibi kültürel ve tarihi değere sahip yapılara ziyaretler gerçekleştirildi.

70 kız öğrenci şehri tanıma fırsatı buldu

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesinde yatılı okuyan ve bu yıl öğrenime başlayan 70 kız öğrenci, Süleymanpaşa’nın önemli mekânlarını rehberler eşliğinde gezerek hem şehri yakından tanıma hem de keyifli bir gün geçirerek farklı bir etkinlikle sosyalleşme fırsatı buldular.

Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, ulaşım, ikramlar dahil olmak üzere tamamen ücretsiz olarak organize edilen şehir turu, yiyecek-içecek ikramları ve hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.