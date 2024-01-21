Üniversiteli seyyar bozacı

Edirne’de kaybolan ve tekrardan gün yüzüne çıkartmaya çalışan “seyyar bozacı” eline aldığı bozası ile mesleği yürütüyor. Soğuk kış aylarında sokaklarda gezerek satış yapan bozacı, Çağdaş Olçar sayesinde tekrardan gün yüzüne çıktı.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fen-edebiyat bölümü mezunu Olçar, önce birkaç işte çalıştığını sonra unutulmaya başlanan bir gelenek olan seyyar boza işine girmeye karar verdi.

Kaybolan meslek “seyyar bozacı” tekrardan sokaklarda

Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden boza ülkemizde sevilerek tüketilen içeceklerden bir tanesi olan boza, 40 yıl öncesinde kadar seyyar olarak satılırdı. Zamanla kaybolan "seyyar bozacı" mesleğini kendine yeni bir meslek olarak seçen üniversiteli bozacı Olçar, Edirne sokaklarında “boza boza” diyerek satış yapmaya çalışıyor.

“Hem de kültürümüz hem de insanlar için faydalı bir şey olsun”

Eskiden bozacılık yapan çok kişinin olduğunu ama şimdi kimsenin yapmadığını, çünkü soğuk havada kimse boza satmak için dışarı çıkmadığını dile getiren Olçar, “Valla bizim çocukluğumuzun lezzetleri hala şuan da devam ediyor. 15 yıldır Edirne’de yaşıyorum. Trakya üniversitesi Fen Edebiyatı bölümü mezunuyum. Formasyonumu aldım, eğitimimi tamamladıktan sonra çeşitli işlerde çalıştım sonra belirli işlere girdim. Kendi işimi yapma kararı aldım. Bunun üzerine biraz oturduk düşündük, eşimle sonra karar verdik. Dedik ne yapabiliriz, yapacağımız iş hem bizler için hem de kültürümüz hem de insanlar için faydalı bir şey olsun diye düşündük" dedi.

"İnsanlara eski damak tadı olan bozayı sunmaya çalışıyoruz"

Trakya bölgesinin en iyi bozasını nereden bulacaklarını araştıran Çağdaş Olçar araştırmalar sonrası kendi yaptıkları bozayı hazırlayıp müşterilerinin beğenisine sunduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Boza ve salebin eski kültürümüz de çok kıymetli olduğunu ve insanların bunları çok hoşnut gördüğünü ve çok şifalı olduğu bilgisine ulaştık. Bunun üzerine kendi üretimimiz bozaları nasıl yaparız diye düşündük. Araştırmalarını yaptık. Trakya bölgesinde meşhur olan Velimeşe bozasını baz alarak nereden temin ederiz dedik. Onunda toptancılarıyla görüştük. Boza yapmaya karar verdik. Kendi elimizle kaynatıyoruz mayalıyoruz tatlandırıyoruz ondan sonra ekşimiş hale getiriyoruz. İnsanlara eski damak tadı olan bozayı sunmaya çalışıyoruz.”

“Yeni nesil aşina değil”

Mesleğini sürdürmek istediğini bildiren Olçar, vatandaşların, bozacının sesini duyduğunda mutlu olduğunu belirtti. Olçar, ”Yani 15-20 gün oldu çıkalı insanlar çok memnun bizi çocukluğumuza götürdün ne güzel bir kültür yaşatıyorsun, fiyatların çok uygun bu şekilde bir yaklaşım oldu. Ben de bundan memnuniyet duyduğum için bu işe daha çok gönül verdim ve bu işi daha çok geliştirmeyi düşündüm. Şimdilik böyle gidiyor. İnşallah seneye daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet çok farklı bakanlar var özellikle yeni nesil aşina değil bu duruma onlara garip geliyor onlarda bilgiye sahip ama tecrübe yok. Şimdi tecrübe diyorlar bazı insanlar hatta çocuklarımız da boza tadını bilsin öğrensin diye özellikle çocuklarına yediriyorlar. Ondan sonra bu işe ilk başlarken sanayi, saraçlar, pazar esnafı ihtiyaçları olmasa bile alma girişiminde bulundular. Sırf desteklemek için şimdi asgari ücreti çıkarta biliyorum. Ama inşallah üstüne de çıkacak bakalım” ifadelerini kullandı.

Müşterilerde eski bir gelen olan bozanın seyyar satıcıdan alarak destek olurken bir yandan da destek olduklarını belirten Ceren Kor, “Eskiden bozacılık yapan çok kişi vardı ama şimdi kimse yapmıyor. Çünkü soğuk havada kimse boza satmak için dışarı çıkmıyor" diye konuştu