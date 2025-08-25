Üniversiteli Zeliha'nın öldüğü kazada gerekçeli karar açıklandı: Kamyonet sürücüsü yoğun kusurlu

Çanakkale’de bisiklet turuna katılmak için antrenman yaparken kamyonetin çarptığı 23 yaşındaki üniversite öğrencisinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada kamyonet sürücüsü, 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Mahkemenin gerekçeli kararında ise suçun işleniş biçimi, işlendiği zaman ve yer, failin taksire dayalı kusurunun ağırlığı ve genç kızın ölüm tarzı ve suçun işlenmesinde diğer özellikler ile sanığın kusurunun yoğunluğu göz önüne alınarak alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle cezanın verildiği açıklandı.

28 Nisan’da saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Kocadere köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Sezai Çekiç (56) yönetimindeki 17 UR 284 plakalı kamyonet, ÇOMÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş’in (23) kullandığı bisiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Eceabat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güneş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü Sezai Çekiç, jandarma tarafından gözaltına alındı. Sezai Çekiç, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sürücü Sezai Çekiç hakkında Zeliha Güneş’e karşı ’taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle 2’nci Asliye Ceza Hakimliği’nde dava açıldı. Davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya hayatını kaybeden Zeliha Güneş’in yakınları katıldı.

Hakim, sanık ve tanık avukatlarının dinlenmesinin ardından Sezai Seçkin’in ’taksirle bir insanın ölümüne neden olma’ suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, karar duruşmasında Sezai Çekiç’in yargılanma sürecindeki davranışları ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki muhtemel etkileri dikkate alınarak, TCK’nın 61-1 maddesi uyarınca cezayı takdiren 1-6 oranında indirerek 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesine, kazada asli kusurlu olması nedeniyle de sürücü belgesinin cezanın infazından sonra 1 yıl geri alınmasına karar verdi.

Davaya ilişkin mahkeme gerekçeli kararında, dosya çerçevesinde bilirkişi raporlarında ve Adli Tıp Kurumu (ATK) Trafik İhtisas Dairesinin raporunda da görüldüğü üzere kazanın meydana gelmesinde sanık Sezai Çekiç’in asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi. Gerekçeli kararda, Zeliha Güneş’in ölüm şekli, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, failin taksire dayalı kusurunun ağırlığı incelendiğinde Zeliha Güneş’in kazanın meydana gelmesinde kusurunun bulunmadığı yer aldı. Dava dosyası çerçevesinde ortaya çıkan bütün bulgular ele alınarak sanığın sübut bulan eylemine binaen TCK’nun 85/1. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle teşdiden sanığın cezalandırılmasına karar verildiği belirtildi.