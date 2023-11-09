Üniversiteliler 100. yıla özel 100 Türk bayrağı dikti

Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü öğrencileri ve öğretmenleri tarafından Cumhuriyet’in 100. yılına özel dikilen Türk bayrağı ve tişörtler, okulun koridorunda sergilendi.

Trakya Üniversitesi’nde Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü öğrencileri ve öğretmenleri tarafından Cumhuriyet’in 100. yılına özel atölyede dikilen Türk bayrağı ve tişörtlerden oluşan sergi düzenlenen törenle açıldı. Öğrenci ve öğretmenler, diktikleri Türk bayrakları ve tişörtler ile Cumhuriyet’in 100. yılına iz bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program serginin gezilmesi ile devam etti. Trakya Üniversitesi Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nilgün Becenen, Cumhuriyet’in 100. yılı coşkusunu gençlerle ve meslekle birleştirmek için böyle bir etkinlik düzenlemek istediklerini ifade etti.

Öğrencilere 100’üncü yıl coşkusunu yaşatmak istediklerini belirten Becenen, "Biz de bunun hakkını vermek bu coşkuyu her alanda göstermek istiyoruz. Özellikle gençlerimizin mesleğiyle, hayatıyla Cumhuriyet’imizin, vatanımızın ve değerlerimizin iççice yaşamasını istiyoruz. 100’üncü yıla özgü 100 bayrak ve 100 tişört dikimi yapıldı. Bunlar nakış makineleriyle işlendi. O duygu, o coşku ürünlerin her birine geçti" dedi.

Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Bölümü öğrencisi Sinem Dağlar da öğretmenlerinin eşliğinde Cumhuriyet’in 100. yılına özel Türk bayrağı dikimi yaptıklarını, gururlu ve mutlu olduklarını dile getirdi.

Serginin açılışında konuşan Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Özkapı, giyim üretim programı öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı el emeği göz nuru Türk bayraklarını sergileyerek milli birlik ve beraberlik duygusunu yaşatmayı amaçladıklarını ifade etti.

Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü öğrencisi Esma Pala, böyle bir etkinlikte yer almanın gurur ve mutluluk verici olduğunu aktardı.

Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Öğrencisi Kardelen Çiftçi, okulda dikiş kısmını çok güzel öğrendiklerini ve 100. yıla özel 100. bayrakla bu şekilde bir projede yer almanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Serginin açılışına öğretim görevlileri, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.