Üniversiteliler Osmanlı yemekleri ile buluşuyor

Bursa’nın zengin mutfak kültürünün eşsiz tatlarını şehrin kalbindeki restoranlarında 60 yıla yakın süredir yaşatan Abidin Usta Osmanlı Sofrası, yeni şubesiyle geleneksel lezzetlerini Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi’ne de taşıdı.

İlk olarak 1967 yılında hizmete giren Tuzpazarı Şubesi’nin ardından, İstanbul Yolu, Kestel, Parkur AVM ve Podyumpark ile hizmet ağını genişleten Abidin Usta Osmanlı Sofrası, Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi’nde faaliyete geçen 6. şubesinin açılışını yaparak şehrin lezzet haritasına yeni bir nokta daha ekledi. Geleneksel lezzetlerin modern bir dokunuşla harmanlandığı Abidin Usta Osmanlı Sofrası, sadece bir yemek noktası değil, şehrin tarihine ve kültürüne olan saygısını da yansıtan özel bir buluşma noktası olarak, yeni adresi Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi’nde misafirlerine kapılarını açtı. Abidin Usta Osmanlı Sofrası Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Şakir Özen, “Lezzetle birlikte sağlık odaklı bir yaklaşımla yemeklere önem veren bir marka olmanın sorumluluğu ile görevimizi yerine getirmeye devam ediyoruz. Örnek Yemek Sanayi olarak 300’ün üzerinde çalışanla 230 noktada 28 bin kişiye her gün yemek sunduk. 100’e ulaşan uzman ekibimizle Türk mutfağının enfes yemeklerini yıllardır aynı kalitede sunan Abidin Usta restoranlarına, bugün 6.’sını eklemenin gurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu markayı birlikte büyüttüğümüz değerli dostlarımız ve hemşehrilerimiz başta olmak üzere, yeni yatırımımızın hayata geçmesinde verdikleri destek için Rektörümüz Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve üniversite yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ise, “Büyüklerimiz Abidin ve Kamil Özen’in bize bıraktıkları en önemli miras onurları ve isimleriydi. Bizler de onlardan sonra gelen kuşaklar olarak, bu değeri daha yukarılara çıkarmak için gayret ediyoruz. Abidin Usta, bir insan başarılı olmak istiyorsa çalışkan, tutumlu ve işinin takipçisi olmalı, hesabını iyi yapmalı, yılmamalı, sürekli çalışmalı, kaliteyi artırmalı ve yenilikçi olmalı diyordu. Hizmet sektörü açısından da en önemli nasihati şuydu; müşteriyi kimse kandıramaz. Müşteri kaliteli ürünü dükkân sahibinden daha iyi bilir. Çünkü müşteri her yeri gezer, işletmeci kendi lezzetini bilir. İşinize ne kadar bakarsanız işiniz de size o kadar bakar derdi. Biz de bu nasihatleri ilke edinerek iş hayatında yürümeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da, “Abidin Usta Osmanlı Sofrası gibi bir tesis, 16 bin dönümlük bir araziye sahip olan kampüsümüz için uzun zamandır ihtiyaç duyulan bir alandı. Sonunda bu ihtiyacımızı karşılayacak bir yerin varlığı bizi çok memnun ediyor. Büyük bir akademisyen, çalışan ve öğrenci nüfusuna sahip olmanın yanı sıra, araştırma üniversitesi olmamız sebebiyle de sürekli bir misafir akışına sahibiz. Abidin Usta Osmanlı Sofrası’nın açılmasıyla birlikte hep üniversite mensuplarımızın kaliteli bir adresi oldu hem de misafirlerimizi yeşilin görkemli manzarası eşliğinde ağırlama fırsatı bulacağız. Abidin Usta Osmanlı Sofrası, yalnızca üniversitemize değil, tüm şehrimize hitap edecek şekilde planlandı” dedi.

Açılışta konuşan Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı ise, “Bursa, göçmenlerin yoğun olduğu bir şehir olduğu için zengin bir yemek kültürüne de sahiptir. Abidin Şakir Özen ve Refik Özen de bu kültürü yaşatmaya çalışan başarılı girişimcilerdir. En önemli eserleri Bursa’nın yemek konusundaki kendi değerlerini geleceğe taşımalarıdır.” diyerek Abidin Usta Osmanlı Sofrası’nın nesilden nesile aktardığı gastronomi kültürüne dikkat çekti.

Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü’nde düzenlenen açılış törenine, AK Parti Bursa Milletvekili ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, önceki dönem Bursa milletvekilleri Önder Matlı, Ali Kul, Mustafa Esgin, Zafer Işık, Şevket Orhan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, kamu, siyaset, yerel yönetimler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından birçok temsilcisi yer aldı. Açılış, konuşmaların ardından yapılan dua ile birlikte protokol tarafından kurdele kesimiyle gerçekleşti.