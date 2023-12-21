Üniversiteliler sordu, Başkan Silpagar cevapladı

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Yalova Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 4. Sınıf öğrencilerini misafir ederek sorularını cevapladı.

Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Batal ve öğrencileri, Başkan Silpagar’la söyleşi gerçekleştirdi. Soru cevap şeklinde gerçekleşen etkinlikte, geleceğin siyasetçileri olacak olan siyaset bilimi ve kamu yönetimi son sınıf öğrencileri, Çiftlikköy’le ilgili merak ettikleri konuları Başkan Silpagar’a sordu.

“Afete hazır bir Çiftlikköy olacak”

Çiftlikköy Belediyesi’nin sosyal projeleri ve belediye faaliyetleriyle ilgili bilgi alan öğrenciler, Başkan Silpagar’a beklenen Marmara Depremi ile ilgili Çiftlikköy’de ne gibi çalışmaların yürütüldüğünü sordu. Marmara Depremi’nin sadece Çiftlikköy’ü değil, İstanbul başta olmak üzere tüm ülkeyi ilgilendirdiğini belirten Başkan Silpagar, “Böyle bir afetin olacağını bilim adamları sık sık dile getiriyor, biz de ilçemizde elimizdeki imkanları seferber ederek ‘Afete hazır bir Çiftlikköy’ sloganıyla gerekli çalışmaları yapıyoruz. Afetle Mücadele Müdürlüğü kurduk, kendi tesislerimizde Afet Müdahale Konteynırları ürettik. Her mahallemizde bu konteynırlardan olacak, her birinin içinde 28 kalemden 127 parça kurtarma malzemesi yer alacak. Mahallelerimizde oluşturulacak gönüllü ekipler, profesyonel kurtarma ekiplerinin müdahalesi öncesinde, hızlıca hafif kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirebilecek” dedi.

Öğrenciler için çalışma yeri ve kütüphane geliyor

“İlçede öğrenciler için çalışma yeri ve kütüphane olacak mı?” sorusuna yanıt veren Başkan Silpagar, yeni yapılan ve birkaç ay içinde hizmete girecek olan 100. Yıl Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi çerçevesinde, yolun çevresinde oluşturulacak sosyal donatı alanları içinde gençlerin hem müzik, resim gibi sanatsal faaliyetlerini gerçekleştirebileceği, hem de kütüphane olarak kullanabileceği bir merkez kuracaklarını, bunun da yakın zamanda hayata geçeceğini ifade etti. Başkan Silpagar, söyleşi sonunda Yalova Üniversitesi ekibiyle hatıra fotoğrafı çekilirken, “Geleceğimizin siyasetçileri pırıl pırıl gençlerimizle gerçekleştirdiğimiz sohbet çok keyifliydi. Kıymetli hocamız Doçent Doktor Salih Batal’a ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.