Üniversitelilere 8 bin TL eğitim desteği

Bilecik’te üniversite öğrencilerine 8 bin TL eğitim desteği sağlanacağı açıklandı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, üniversiteli gençlere yönelik önemli bir destek programını duyurdu. Başkan Subaşı, gençlerin eğitim süreçlerinde yanlarında olmayı sürdüreceklerini belirterek, "Bi’genç üniversiteli" projesi kapsamında 25 yaş altı üniversite öğrencilerine 4 bin + 4 bin TL olmak üzere toplam 8 bin TL eğitim desteği verileceğini ifade etti.

Başkan Subaşı, "Eğitim yolculuğunuzda sizlere destek olmayı sürdürüyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha eşit, daha güçlü ve umut dolu bir şekilde eğitimlerine devam edebilmeleri bizim için çok kıymetli. Bu sebeple "Bi’genç üniversiteli" projesini uygulamaya alarak 25 yaş altındaki üniversite öğrencilerimize toplam 8 bin TL tutarında eğitim desteği sağlıyoruz. Amacımız, öğrencilerimizin üzerindeki ekonomik yükü bir nebze olsun azaltmak ve eğitimlerine katkıda bulunmak. Tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim desteği için başvurular 17-28 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacak" dedi.